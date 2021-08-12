«عنان»: توقعات بانتشار «دلتا» في مصر واللقاحات الموجودة مقاومة للسلالة

قال الدكتور إسلام عنان، خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد حدثت في دول كثيرة على مستوى العالم، موضحًا أن مصر تمر بهذه الموجات بشكل متأخر عن بقية دول العالم وهو شيء إيجابي جدا، مشددا على أن كل اللقاحات الموجودة في مصر مقاومة لسلالة دلتا.

وأضاف عنان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف مقدمة برنامج «8 الصبح» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، أن الموجات تبدأ من آسيا، وتنتقل إلى أوروبا والأمريكتين، ثم قارة أفريقيا، لافتًا إلى أن التوقعات تتنبأ بانتشار سلالتي دلتا ودلتا+ حتى لو لم يظهر في التسلسل الجيني للمصريين حتى الآن.

وتابع خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن أكثر ما يثير القلق بخصوص سلالتي دلتا ودلتا + هو الانتشار، لأن انتشاره أعلى بكثير من النسخة الأصلية، وهو ما يمثل ضغطا على المنظومة الصحية، فلو كان هناك 6 آلاف إصابة متوسطة في نفس الوقت سيمثل هذا الأمر ضغطا كبيرا على المستشفيات، ما يؤدي إلى زيادة الحالات الحادة.

وأردف الدكتور إسلام عنان، خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن التحور الموجود على سطح الفيروس يجعله يتشبث بخلايا الرئة بشكل أكبر، وبالتالي فإن قدرته على إحداث الأعراض أكبر من الفيروس الأصلي، وحتى لو لم تكن هذه الأعراض حادة، فإنها تتفاقم بسبب الضغط على المنظومة الصحية نفسها.

ولفت إسلام عنان إلى أنه يجب تطعيم من 60% إلى 70% من المواطنين المعرضين للإصابة لاكتساب مناعة القطيع، موضحًا أن العالم لم يصل إلى هذه النسبة حتى الآن.