محمد رمضان يصور أغنية جديدة في مطروح: «على الله»

يواصل الفنان محمد رمضان، تصوير فيديو كليب جديد، يحمل اسم «على الله»، في مرسى مطروح، ومن المُقرر طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، خلال الفترة القليلة المُقبلة.

ونشر محمد رمضان، مقطع فيديو له، خلال كواليس تصوير الفيديو، عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث ظهر أعلى سيارة، مرتديًا الزي البدوي.

وحرص محمد رمضان على توجيه الشكر لأهالي مرسى مطروح، قائلًا: «شكرا رجالة قبيلة سلطان.. شكرا رجالة عرب العالمين على كرم الضيافة، وحسن الاستقبال، ومساعدتكم لنا في تصوير أغنية على الله».

تفاصيل حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي

ويستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفلٍ غنائي ضخم، في في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، يوم 20 أغسطس المُقبل، حيث أعلن مؤخرًا عن أسعار التذاكر، والتي تتضمن ثلاث فئات، وهم كالتالي:

التذكرة العادية: 200 جنيه.

التذكرة الذهبية: 750 جنيهًا.

التذكرة الـVIP: بـ2000 جنيه.

محمد رمضان: انتظروا أقوى حفلة في الساحل الشمالي

وروج الفنان محمد رمضان، لحفله المرتقب يوم 20 أغسطس، إذ نشر مقطع فيديو له عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، وهو وسط جمهور في الساحل الشمالي، مُعلقًا عليه بقوله: «لما جيرانك يبقوا من جمهورك بيبقى ده الوضع وأنت خارج من بيتك.. إن شاء الله أقوى حفلة في الساحل تجمعنا يوم الجمعة 20 أغسطس في جولف بورتو مارينا».