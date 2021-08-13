مخرج: أنفاق قناة السويس لا تقل أهمية عن الهرم.. «ومحدش جاب سيرتها في الدراما»

قال المخرج القدير محمد فاضل، إن الدراما في مصر تحتاج إلى استراتيجية تنفذها شركات الإنتاج، لأنه لم يعد لدينا وزارة إعلام أو إنتاج تابع للدولة، موضحا أنه لا يجب فرض موضوع على المبدع، ولكن الدولة لها حق أن تخبر العاملين في الدراما بالفنون التي تؤثر في الناس، ويجب توعية الجمهور في أمور محددة، مثل التعليم الفني الذي حل محل الموظفين، مثينا على فكرة إنشاء الدولة لجامعات تكنولوجية وكذلك استصلاح الأراضي.

أنفاق قناة السويس لا تقل أهمية عن الهرم الأكبر

وأضاف «فاضل» في حواره لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن مشروع «حياة كريمة» يحتاج إلى تناوله في الدراما وكذلك أنفاق قناة السويس، متابعا: «محدش جاب سيرتها وهي من أكثر من 5 سنين، وهي لا تقل أهمية عن الهرم الأكبر، دي بتوصلك لسيناء في ثلث ساعة وبتربط آسيا وأفريقيا، وحفر الأنفاق كان ملحمة، وجبنا المهندس هاني عازر وشغل الماكينات والمنفذين كلهم كانوا مصريين، والنائب كان مهندسا مصريا خريج جامعة عين شمس وعمره 28 سنة».

السيدات شاركن في حفر أنفاق قناة السويس

وأوضح فاضل، أن السيدات شاركن في حفر أنفاق قناة السويس، مطالبا بوجود كادر درامي يتناول هذا العمل ولكنه لم يحدث، مواصلا: «الأفلام الحربية الأمريكية وراها البنتاجون ومقلهمش مين يمثل ومين يخرج، مع إن أمريكا مهزومة في كوبا وفيتنام بس كانوا بيرسخوا فكرة البطل الأمريكي، وأنا مش رقيب على حد أو ديكتاتوري ولكن المناخ الثقافي اللي كان موجود في مصر في الوقت اللي اشتغلت في كان مسهل أعمل موضوعات معينة».