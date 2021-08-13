جائز شرعا.. الإفتاء توضح حكم الزواج بدون علم الزوجة الأولى

تكثر التساؤلات حول حكم الشرع فى استباحة الزوج الزواج من أخرى بدون علم الزوجة الأولى.. ونظرا لتزايد التساؤلات حول هذا الموضوع، خصصت دار الإفتاء له عددا من الفيديوهات للرد عليه، ووفقا للشرع يعد الزواج صحيحا إذا تزوج الرجل مرة أخرى دون إعلام الزوجة الأولى .

وهناك حالة وحيدة يشترط فيها الإبلاغ، بحسب الإفتاء، وهى إذا كان عقد الزواج الشرعي يشترط عليه أن يكتب عنوان زوجته الأولى حتى يرسل إليه القاضي أو جهة توثيق الزواج ليعملوا زوجته الأولى بأنه تزوج بامرأة أخرى حتى يكون لها حرية الاختيار فى أن تبقي معه من عدمه.

مفتي الديار: الزواج بأخرى مباح شرعا

وأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن زواج الرجل من امرأة ثانية مباح شرعا، واشترط العدل والمساواة بين الزوجات، كما ورد في قوله تعالى: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً».

مركز الفتوى: الإسلام يبيح تعدد الزوجات شريطة العدالة

ويعقب مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، على هذه التساؤلات، مؤكدا أن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى في النفقة والسكن وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها.

وتضمنت الفتوى الصادرة عن مركز الفتوى العالمى النص القرأنى الأتى، يقول تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً».

وأضاف المركز، فى الفتوى، أنه لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كل الآثار الشرعية للزواج.

ما الحكم إذا تزوج الرجل مرة أخرى دون إعلام الزوجة الأولى

وكان الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أكد خلال فتوى عبر موقع دار الإفتاء المصرية، أنه إذا تزوج الرجل مرة أخرى دون إعلام الزوجة الأولى فيكون الزواج صحيحا.