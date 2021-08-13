شيخ الأزهر يحتفل باليوم العالمي للشباب: هم عماد الأمة ومستقبلها المشرق

احتفى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، باليوم العالمي للشباب، مشددًا على أن الشباب أصحاب همم فتية، وهم عماد الأمة ومستقبلها المشرق.

الشباب عماد الأمة

وقال «الطيب»، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الخميس، إن «الشباب هم عمادُ الأمة، ومستقبلُها المشرق، فهم أصحاب الهِمم الفتيَّة، والطموحات الواعدة، والأفكار البنَّاءة، والتَّجارب الخصبة الثريَّة، وبالاهتمام بتنمية مهاراتهم والإيمان بقدراتهم؛ نخلق أجيالًا قادرةً على صناعة مستقبلٍ واعدٍ لخدمة أوطانهم وأمتهم والإنسانيَّة».

الجدير بالذكر أن العالم احتفل الخميس، باليوم العالمي للشباب، حيث احتفلت مصر أيضا بهذا اليوم، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999، استجابة لتوصية المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب في لشبونة، عام 1998.

عدد الشباب في مصر

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية إلى الشباب، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخا استثنائيا من العمل والبناء والنهوض».

وتابع الرئيس السيسي: «ثقتي مطلقة في شباب مصر، وفي حماسهم وعزيمتهم، ليتحقق حلمنا الأصيل في بناء وطن العزة والفخر والكرامة. بشبابها تحيا مصر».

وفي وقت سابق، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الشباب المصري في الفئة العمرية «18ـ 29» سنة، بلغ 20,6 مليون نسمة، طبقًا لتقديرات السكان عام 2020.

في السياق، احتفلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باليوم العالمي للشباب، حيث قالت في بيان لها: «يحل اليوم العالمي للشباب هذا العام، في وقت تُولي القيادة السياسية هذه الشريحة اهتمامًا بالغًا، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في الشباب، وصقل قدراتهم، والعمل على تمكينهم بعد تأهيلهم المناسب، وتزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من العبور إلى المستقبل».

ودعت التنسيقية شباب مصر للإيمان بأن المستقبل سيكون أفضل، وأن يعملوا على تطوير قدراتهم ومهاراتهم، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة التطوعية التي تتيحها الدولة ومنظمات المجتمع المدني، والمساهمة في مسيرة البناء والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.