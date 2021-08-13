«الإفتاء» تحسم الجدل حول حكم تشغيل القرآن أثناء النوم

أعاد الداعية مبروك عطية إثارة الجدل، حيث أكد أن تشغيل إذاعة القرآن الكريم أثناء النوم لعدم تعرض المسلم للكوابيس غير جائز واصفا هذا الأمر بـ« الدجل»، موضحا أن القرآن الكريم لابد الاستماع له عند تشغيله بحسب تصريحاته لـ« الوطن».

يُثاب المسلم على تشغيل القرآن عند النوم

من جانبه، أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار الإعلامي لمفتي الجمهورية، أن تشغيل المسلم للقرآن الكريم عبر الراديو أو جهاز تسجيل أثناء أوقات العمل، أمر لا يأثم عليه، بل يثاب المسلم على تشغيل القرآن في حالة عدم تركيزه، لأنه يريد سماع أو إسماع غيره للقرآن الكريم، وذلك خلال رده على سؤال كان نصه: «هل يجوز تشغيل القرآن وتركه أثناء النوم».

وأوضح المستشار الإعلامي لمفتي الجمهورية عبر بث مباشر لصفحة دار الإفتاء الرسمية على «فيس بوك»، أن تشغيل القرآن أثناء النوم جائز وخصوصًا إن كان الإنسان يشعر بالطمأنينة والراحة بسماعه قبل نومه، متابعا: «القرآن لا يسمعه الإنسان فقط، لكن هناك مخلوقات غيره تذكر الله وتحب كلامه كما قال تعالى: «..وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ».

ما حكم سماع القرآن قبل النوم

وكانت دار الإفتاء قد أوضحت الحكم في الاستماع للقرآن أثناء الانشغال بالعمل في الأوقات الرسمية، موضحا أن الله سبحانه وتعالي قال في كتابه: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، حيث إن بعض المشركين كانوا يكثرون اللغط والشغب لكي يصرفوا الناس عن الاستماع لتلاوة القرآن، موكدا أن الاستماع للقرآن في أوقات العمل الرسمية دون أن يتعمد الإنسان الانصراف عن الاستماع أو صرف المستمعين عن الاستماع فلا مانع شرعًا من ذلك.

تشغيل القرآن عند النوم ليس حراما

وكان الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، أكد أن تشغيل القرآن الكريم من خلال الراديو أو أي جهاز، أثناء القيام بأعمال أخرى، ليس حرامًا شرعًا، مضيفًا أن الحرام يكون بتعمد الإنسان اللهو أو عدم الاستماع إليه أثناء تشغيله.