رائدة أعمال: بدأت مشروعي بقرض قيمته 50 ألف من «تنمية المشروعات»

قال هبة نجدي، رائدة أعمال، إنها بدأت في تدشين مشروعها بالاعتماد على جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ 3 سنوات، حيث إنها بدأت في مشروعها بعدما حصلت من خلال الجهاز على قرض قيمته 50 ألف جنيه فقط.

نجدي: لدى 45 عاملا في شركتي وأبيع للجهات الحكومية والمواطنين

وأضافت «نجدي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنها بدأت في مشروعها بعدد قليل من العمال، حتى وصل عدد العاملين معها في شركتها لـ45 عاملا يقومون بإنتاج الكمامات وبيعها للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمواطنين على حد السواء.

نجدي: اشتراكي في الجهاز ساعدني على الالتحاق بالمعارض الدولية والمحلية

وأوضحت أن اشتراكها في الجهاز ساعدها على عرض منتجاتها في الكثير من المعارض الدولية والمحلية، كما أن الدولة قامت بدعم مشروعاتها ماديا وبخدمات غير مالية كبرامج المحاسبة وتأهيل أصحاب الأعمال حتى يكونوا قادة في أعمالهم مستقبلا.

وأكدت أنه وفي بعض الأحيان يكون هناك تشابك بين ما تقوم به من أعمال وزملائها الأخرين المشتركين بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافته إلى أن الجهاز دائما ما يتدخل في فض مثل تلك الاشتباكات من خلال خدماته المختلفة المقدمه لراد الأعمال المشتركين معه، «كلنا بنشغل بعض في منظومة متكاملة، والجهاز بيوفر لينا الكثير من الخدمات، وأهمها الأوراق الحكومية كالرخصة والسجل التجاري وغيرها».

وتابعت: «أنا مأجرة مكان عاملة فيه مصنع خاص بيا، ونفسي في خلال الـ5 سنين اللي جايين يكون عندي أرض ملكي في منطقة صناعية، والحمد لله أحنا بقينا شركة كبيرة وبنحقق أرباح كويسة جدا وبنشتغل مع جهات كويسة جدا في الدولة، الجهاز هو اللي رشحنا ليها لأن سعرنا وجودتنا كويسين».