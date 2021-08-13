فيضان نهر الغانج بالهند ينبش القبور ويهدد حياة الآلاف

أنقذت فرق الإغاثة بالهند، آلاف المواطنين من القرى التي غمرتها الفيضانات على طول نهر الغانج، بعد أن ارتفع النهر فوق مستوى الخطر في الولاية الأكثر كثافة سكانية بالهند.

فيضان نهر الغانج بالهند: أسوأ فيضانات منذ عقود

وارتفع النهر إلى مترين فوق المعدل الطبيعي في مدينة الله أباد، التي شهدت أسوأ فيضانات منذ عقود بعد أيام من الأمطار الغزيرة.

وعبر ولاية أوتار براديش، ورد أن أكثر من 600 قرية قطعت بسبب ارتفاع منسوب المياه، مما دفع السلطات إلى بذل جهود إنقاذ كبيرة.

وقال قاضي منطقة الله أباد، «م.ب. سينغ»، إن 225 قاربا أرسلت لمساعدة الأشخاص المحاصرين على أسطح المنازل والطوابق العليا من منازلهم، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ حوالي 4500 شخص.

ورصدت تقارير صحفية مصورة ليورونيوز كيف نبش فيضان نهر الغانج القبور على جانبيه، وكيف طافت الجثث على صفحة النهر.

وكانت أجزاء من شمال الهند قد شهدت هطول أمطار غزيرة استمرت لأيام ما تسبب في ارتفاع منسوب نهر الغانج الذي أغرقت مياهه منطقة ماديا براديش.

وسارعت فرق الإغاثة لإجلاء أكثر من 14 ألف شخص بعد هطول الأمطار الغزيرة في منطقة تشامبال جواليور في وقت سابق من هذا الأسبوع.

واستمرت عمليات الإنقاذ خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما زار وزير الاتحاد ناريندرا سينغ تومار والنائب جيوتيراديتيا سينديا المناطق المتضررة من الفيضانات

في راجستان، تعرضت العديد من مناطق باران وكوتا وجالوار وبوندي للفيضانات وغمرت المياه العديد من القرى في منطقة كوتا.

وتسببت الفيضانات في تدمير ما يصل إلى 10 آلاف كوخ، وتضررت العديد من المباني بشدة بسبب الأمطار.