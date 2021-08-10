الهند تسجل 28 ألف إصابة بكورونا وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 428682 حالة

أعلنت السلطات الصحية الهندية، اليوم، تسجيل 28204 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 31998158 حالة. وقالت وزارة الصحة الهندية، إنه جرى تسجيل 373 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 428682 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وكانت الحكومة الهندية، طلبت في وقت سابق من سلطات الولايات، فرض قيود شديدة قبل الاحتفال بالمهرجانات في أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وحذرت حكومة الهند، من أن التكدس قد يؤدي إلى تسارع وتيرة انتشار «كورونا» وزيادة جديدة في معدل الإصابات والوفيات.