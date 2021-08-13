بينهم وزير سابق.. اعتقال 14 مشتبها في قضية فساد «الفوسفات» التونسي

اعتقلت السلطات التونسية، أمس الخميس، 14 شخصا للاشتباه في ضلوعهم في قضية فساد في صناعة الفوسفات، مع تحرك الرئيس التونسي، قيس سعيد، للتصدي للكسب غير المشروع في قطاع مهم.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في تونس، محسن الدالي، إن من بين المشتبه بهم وزير دولة سابق، ومدير مناجم، ومدير مشتريات في وزارة الصناعة، و6 مديرين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

السلطة القضائية: إدراج 3 آخرين هاربين في ملف استخراج الفوسفات ونقله

وأوضح الدالي، أنه تم إدراج 3 آخرين هاربين في ملف استخراج الفوسفات ونقله، مشيرا في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء «وات»، أن بين المتحفظ عليهم على ذمة القضية في شبهة الفساد المالي والإداري كاتب دولة سابق بوزارة الصناعة، ومراقب دولة حالي بوزارة المالية، ومدير المناجم بوزارة الصناعة، ومدير الشراءات، ومديرين عامين اثنين سابقين بشركة فسفاط قفصة، و4 مدراء شركات منهم شقيقان لأحد نواب البرلمان المجمد.

وأضاف الدالي، أن بين المدرجين بالتفتيش وزير الصناعة السابق، ونائب سابق، ومدير عام سابق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان سعيد، أقال في وقت سابق، رئيس الوزراء هشام المشيشي وجمد عمل البرلمان في 25 يوليو الماضي، وتعهد الرئيس التونسي، بالتصدي للكسب غير المشروع، وقال إنه يجب محاسبة المتورطين في الفساد في قطاع الفوسفات، ويجب ألا يفلت أحد من القانون.

وكانت تونس من أبرز منتجي الفوسفات في العالم قبل ثورة 2011، التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي، بينما تراجع نصيبها في السوق بعد الثورة، بسبب تعطل الإنتاج والنقل من جراء احتجاجات شبان يطالبون بالشغل.

وبلغ إنتاج تونس من الفوسفات 8.2 مليون طن في عام 2010، لكنه تراجع إلى 3.1 مليون طن العام الماضي.

وكان محافظ «البنك المركزي» التونسي مروان العباسي، قدر في وقت سابق، خسائر بلاده جراء تراجع إنتاج الفوسفات خلال السنوات الماضية بأكثر من 6.7 مليار دولار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.