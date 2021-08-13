فيضانات الصين.. ارتفاع القتلى لأكثر من 300 وتحذيرات بـ5 مدن

تسبب هطول الأمطار بغزارة على بلدة في مقاطعة هوبي وسط الصين في مقتل 21 شخصا وفقدان أربعة، وذلك وفق ما أعلنت السلطات الصينية اليوم كأحدث حصيلة لضحايا تلك الأمطار وفيضانات الصين التي ضربت تلك المنطقة منذ يوم الأربعاء أمس الأول، في وقت تواصل السلطات تحذيراتها للمواطنين في مدن عدة.

وبالإعلان عن مصرع 21 وفقدان 4 إثر هطول الأمطار، ترتفع حصيلة ضحايا الفيضانات في الصين إلى أكثر من 300 بحسب ما نقلت قناة «روسيا اليوم».

أمطار عزيرة في بلدة بالصين تصل إلى 503 ملم

ووقعت الأمطار الغزيرة في بلدة ليولين الواقعة بمحافظة سويشيان والتي وصلت إجمالا إلى 503 ملم منذ التاسعة مساء أمس الأول وحتى التاسعة صباح الخميس، علة نحو أحدث تشبع بالمياه بلغ عمقه 3.5 متر في المتوسط.

وعن الخسائر المادية للأمطار في الصين، لفت بيان المحافظة إلى أن هناك أكثر من 8 آلاف مبنى تضرروا في هذه البلدة، في وقت تواصل فرق الإنقاذ أعمال الإغاثة.

فيضانات غير مسبوقة تضرب الصين

وحولت الفيضانات غير المسبوقة شوارع كثير من المناطق في الصين إلى برك مياه، دفعت السلطات إلى تفجير بعض السدود، حتى لا تنهار جراء الفيضانات على نحو غير منظم ما يتسبب في سقوط أضرار كبيرة وربما ضحايا بشرية.

وتربط كثير من الدراسات الفيضانات التي تظهر في بعض الدول، والحرائق التي تظهر في دول أخرى بظاهرة التغيرات المناخية الناجمة عن تغير حجم غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

تحذيرات حمراء بسبب الفيضانات في عدة مناطق بإقليم هوبي

وأصدرت 5 مدن في إقليم هوبي تحذيرات حمراء جراء سقوط الأمطار التي تسببت في مقتل 21، كما تسببت كذلك في إجلاء 6 آلاف مواطن على الأقل، وفق ما نقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية.

وأعلنت وزارة الطوارئ في الصين، في الوقت ذاته أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى المناطق المتضررة جراء الأمطار في عدة مدن منها أيضا مدينة ييتشنج التي وصلت فيها الأمطار معدلا قياسيا بنحو 400 ملم.