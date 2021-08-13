بدء التدريب الصيفي لطلاب المدرسة الفنية للمياه والصرف الصحي ببني سويف

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم وضع خطة للتدريب الصيفي لطلاب المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، لإعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، والاهتمام بتطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم الفني.

تخريج فنيين متخصصين وعلى دراية كاملة بأعمال التشغيل

وأضاف رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان صادر اليوم، أن المدارس الفنية تقوم بتخريج فنيين متخصصين وعلى دراية كاملة بأعمال التشغيل، من حيث جودة مياه الشرب والشبكات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، ويرجع ذلك إلى المواد التخصصية التي يقوم بتدريسها متخصصين من الشركة، وذلك يؤدي إلى نقل خبرتهم العملية للطلبة بجانب المواد العلمية.

بدء التدريب الصيفي لطلاب مدرسة بني سويف

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف بدء التدريب الصيفي لطلاب المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف داخل المحطة الامريكي والشبكات والمعامل والورش التابعة لها.

الاستعانة بمسئولي السلامة والصحة المهنية بالمحطات التي يتم فيها التدريب

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تم وضع خطة للتدريب تحت الإشراف الكامل للإدارة العامة للتدريب، وبواسطة فريق عمل متخصص من المهندسين والكيميائيين القائمين على عملية التدريس بالمدارس الفنية لمياه الشرب، مع الاستعانة بمسئولي السلامة والصحة المهنية بالمحطات التي يتم فيها التدريب.

4 مدارس لـ مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية

وتستعرض «الوطن»، أماكن وعناوين مدارس مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات، وهي كالتالي:

- مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية، وتقع في شارع شركات البترول بمسطرد شرق شبرا الخيمة.

- مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة البحيرة، وتقع في شارع الجيش بجوار جزيرة البط، بندر دمنهور.

- مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، وعنوانها كفور الرمل قويسنا المنطقة الصناعية الثانية قويسنا.

- مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف وعنوانها بياض العرب ببني سويف.