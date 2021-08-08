خفض تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني في الجيزة

وافق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تخفيض درجات القبول بمدارس التعليم الفنى بنطاق المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة لتمكين أكبر عدد من أبناءها الطلاب الراغبين فى الالتحاق بمدارس التعليم الفنى من تلبية رغباتهم.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن تخفيض الدرجات جاء بعد مراجعة نسب استيعاب المدارس وأعداد الطلاب بكل فصل دراسي، بما يحفظ التوازن بين تلبية رغبات الطلاب وأولياء الأمور من جهة وضمان أمن وسلامة الطلاب ومراعاة الإجراءات الإحترازية خلال العام الدراسي من جهة أخرى.

وجرى خفض الدرجات بمعدل 3 درجات للتعليم التجاري نظام 3 سنوات، ودرجة واحدة لنظام 5 سنوات، ودرجة واحدة للتعليم الفندقي، ودرجتان للتعليم الصناعي ودرجة لمدارس التعليم الصناعي الخاضعة للجدارات التعليمية، ودرجة للتعليم الزراعي وذلك للمدارس الفنية.