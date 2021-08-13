فرق متنقلة لحث المواطنين على تلقي لقاح كورونا بالإسماعيلية

أعلنت صحة الإسماعيلية عن تخصيص مراكز للتطعيم بلقاح كورونا فى إطار خطة وزارة الصحة المصرية للتوسع في توفير اللقاحات.

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن هناك فرق متنقلة تقوم الآن بالتسجيل والتواصل المجتمعى لحث المواطنين على التسجيل وتلقي اللقاح.

«حقن فوري» للقاح كورونا في الإسماعيلية

وتابع أن المديرية وفرت حاليا ما يسمى بـ«الحقن الفوري»، في حديقة الشيخ زايد بدائرة حي ثالث ومنشية الشهداء بدائرة حي ثان إضافة إلى تفعيل فرقة التسجيل والتطعيم الفوري للعاملين بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

وأضاف أن مركز شباب الشيخ زايد أمام قصر ثقافة الإسماعيلية، هو المكان البديل لمركز تطعيم مركز طبي السبع بنات المسجل بالرسائل المرسلة للمواطنين، بسبب أعمال التطوير تمهيدا لانضمامه لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

توفير اللقاحات في الإسماعيلية للمسافرين

وعن المسافرين قال «حطب»، إنه يتم تحديد موعد الحصول على التطعيم الخاص بالسفر خلال 72 من التسجيل وإتاحة اللقاحات المطلوبة، لأغراض السفر.

وتابع أنه تم تخصيص مراكز لتطعيم المسافرين وهى «مركز شباب الشيخ زايد ومكتب صحة القصاصين»، كما تم إعداد كافة المستلزمات اللازمة لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة بـ QR code اللازمه للتوثيق للسفر.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن توافر لقاح جونسون داخل 126 مركزا بالجمهورية لبدء تطعيم المسافرين للخارج، وقالت وزارة الصحة في بيان رسمي إنه يتم منح لقاح «جونسون»، للمسافرين للخارج ممن سجلوا على موقع وزارة الصحة لحجز اللقاح بغرض السفر.