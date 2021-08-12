«الصحة» توضح كيفية تسجيل لقاح كورونا للمسافرين.. اعرف التفاصيل

تلقت وزارة الصحة والسكان العديد من الاستفسارات المتعلقة بكيفية تسجيل لقاح كورونا للمسافرين بعد إعلان وزارة الصحة والسكان استقبال أولى شحنات لقاح جونسون أند جونسون في مصر، واستعرضت وزارة الصحة والسكان آلية تسجيل لقاح كورونا للمسافرين، وقال إن موقع لقاح كورونا هو الطريقة الوحيدة للحصول على لقاح كورونا للمسافرين «وهذا الرابط»، وأكدت الوزارة على أنه بعد الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر سيتم استقبال رسالة تفيد بموعد ومكان تلقي لقاح كورونا خلال 72 ساعة.

تسجيل لقاح كورونا للمسافرين

وحددت وزارة الصحة والسكان والسكان رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا المستجد، وقالت الوزارة إن الرسوم 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات للأجانب، مشيرا إلى أن هذه المبالغ هي مصاريف إدارية فقط ويتم وضعها في البنك المركزي لحساب وزارة الصحة والسكان.

وأكدت الوزارة في منشور رسمي لها، على أنه لن يتم الحصول على شهادة التطعيم دون الحصول على لقاح كورونا سواء جرعة واحدة أو جرعتين وفقا لنوع اللقاح، مشيرة إلا أن اختيار اللقاحات يتم وفقا للتاريخ المرضي للمواطن الراغب في الحصول على لقاح كورونا.

وطالبت الوزارة من المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وأشارت إلى أنه في حال أخذ اللقاح لابد من الحفاظ على الإجراءات الصحية فاللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس، ولكنه يحد من الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة أو خطيرة.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا في مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا.