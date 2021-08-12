كل ما تريد معرفته عن لقاح كورونا «جونسون آند جونسون»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استعدادها لاستقبال شحنة جديدة من لقاح كورونا «جونسون آند جونسون» خلال أيام، لافتة إلى استقبال الوزارة 261 ألف جرعة من اللقاح نفسه، وتوزيعها على مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين، مؤكدا على حرص الدولة لتنويع مصادر لقاحات كورونا، خاصة للمواطنين المسافرين، لتسهيل المهمة، خاصة في الدول التي وضعت مجموعة من الإجراءات والقيود لدخولها. وتزامنا مع ذلك يستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير كل ما تريد معرفته حول لقاح كورونا «جونسون آند جونسون»، وفقا لما أصدر من وزارة الصحة والسكان.

كل ما تريد معرفته حول لقاح كورونا «جونسون آند جونسون»

وفيما يلي تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته حول لقاح كورونا «جونسون آند جونسون»، وفق بيانات وزارة الصحة، كما يلي:

- لقاح «جونسون آند جونسون» عبارة عن جرعة واحدة.

- أثبت اللقاح فاعلية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وصلت إلى 88% وفقا للشركة المنتجة.

- يتميز بسهولة تخزينه وحفظه مما يجعله خيارا جيدا للسلطات الصحية، فيتم حفظه في درجة حرارة من 2 إلى 8 درجات، وهي درجة حرارة الثلاحة العادية، على عكس لقاح «فايزر» الذي يحتاج الي ثلاجات مخصصة.

- يقوم على تكنولوجيا النواقل من الفيروسات الغدية، بعكس لقاحي «فايزر وموديرنا»، الذي يعتمد على تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بسرعة التسجيل على موقع لقاح كورونا، للحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، مؤكدة أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا تستدعي الخوف.

وحول موعد الموجة الرابعة لفيروس كورونا، توقعت وزارة الصحة والسكان، أنها قد تبدأ نهاية شهر سبتمبر، وبداية شهر أكتوبر، ومن المتوقع الدخول في الموجة الرابعة وعلى المواطنين توخي الحذر وعدم التهاون في مواجهة فيروس كورونا.