الأحد.. وحدات متنقلة تزور المصالح الحكومية بالقاهرة لتوفير لقاح كورونا

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن محافظة القاهرة وفرت 62 مكان ثابت بالعاصمة لتلقي لقاح كورونا بالإضافة إلى 6 مراكز لإعطاء اللقاح للمسافرين طبقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن مديرية الصحة بالتنسيق الكامل مع الوزارة ستوفر خدمة الوحدات المتنقلة من الأحد المقبل داخل الديوان العام والأحياء والمديريات، كما ستزور الوحدات المتحركة كافة المصالح الحكومية والوزارات والمساجد والكنائس والمصانع لإعطاء اللقاح للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير اللقاحات الخاصة بكورونا من خلال منافذ ومراكز ووحدات ثابتة ومتنقله لتسهيل حصول المواطنين عليها.

تطعيم 65 ألف مواطن يوميا

وأشار محافظ القاهرة فى تصريحات، اليوم الجمعة، إلى أن الدولة تستهدف تطعيم 65 ألف مواطن يوميًا بالمجان على مستوى العاصمة سواء بالمراكز الثابتة أو الفرق المتحركة والقوافل الطبية.

وناشد عبدالعال المواطنين بضرورة الاستجابة لدعوة وزارة الصحة والسكان بالإسراع لحجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس تحسبًا لأي موجة متوقعة خلال شهر أكتوبر أو نهاية شهر سبتمبر المقبلين، موضحا أن الحصول على اللقاح يتم من الساعة 9 صباحًا بالمراكز من خلال التسجيل عبر موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة، كما أنه تيسيرًا على المواطنين سيتم التسجيل بموقع إعطاء اللقاح.

وكانت وزارة الصحة طمأنت المواطنين بشأن لقاحات كورونا مؤكدة أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للمصريين وللأجانب.