تخصيص 31 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على تخصيص 31 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة «عمراني متكامل - معهد تعليم عالي - مدرسة - مول تجاري - صناعي - طبي - سكني - إداري - تعليمي - إسكان فندقي - مركز اجتماعي خدمي».

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه تم الموافقة على تخصيص 11 منفذاً، و3 مكاتب تموين بمدينة حدائق أكتوبر، تُستخدم كمنافذ لبيع السلع الغذائية، وصرف السلع التموينية للجمهور، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، بنظام نقل الأصول، وطبقا لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 53 بتاريخ 2011/7/5.

الجزار: تخصيص 11 منفذاً و3 مكاتب تموين بمدينة حدائق أكتوبر

وأوضح الوزير، أنه في مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، لإقامة نشاط تجاري إداري، ومركز صيانة سيارات، وفي مدينة بدر، تم تخصيص 7 قطع أراضٍ لإقامة نشاط تجاري إداري، ومدرسة، وإسكان فندقي، ومحطة تموين سيارات، ومركز اجتماعي خدمي، وفي مدينة السادات، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع عمراني متكامل، وفي مدينة الشروق، تم تخصيص قطعتي أرض لإقامة مدرسة، ونشاط تجاري، وفي مدينة قنا الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض لإقامة معهد تعليم عالٍ، ونشاط تجاري، وفي مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعتي أرض لإقامة نشاط طبي وتجاري، وفي مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة نشاط سكني تجاري إداري، وفي مدينة الصالحية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مول تجاري.

وأضاف وزير الإسكان، أنه في مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ لإقامة أنشطة صناعي وتجاري وتعليمي، وفي مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة نشاط تجاري إداري، وفي مدينة بورسعيد الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة نشاط تجاري، وفي مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة، وفي مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة نشاط تجاري إداري، وفي مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة نشاط تجاري سكني، وفي مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة نشاط صناعي، وفي مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض لإقامة مشروع عمراني متكامل.