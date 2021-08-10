الإسكان: 500 مليون جنيه لربط برج العرب بالساحل الشمالي الغربي 

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّه جارٍ الانتهاء من مراجعة التصميمات الخاصة بالطريق الرابط بين مدينة برج العرب الجديدة وطريق (الإسكندرية - مطروح) الساحلي بطول 8 كم، متضمنا الأعمال الصناعية (3 كباري) بتكلفة تقديرية 500 مليون جنيه، لربط المدينة بالساحل الشمالي الغربي بطريق على أعلى مستوى، موضحا أنّ التصميم الجديد للطريق يتضمن توسعته لـ7 حارات مرورية، منها 3 للخدمة و4 رئيسية بكل اتجاه، وجزيرة وسطى بعرض 5 أمتار، إلى جانب تركيب أعمدة إنارة «هاي ماست» لزيادة وضوح الرؤية على الطريق بعد تشغيله.

وأشار الوزير إلى أنّ الطريق سيتم تنفيذه في ضوء مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي الغربي، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أنّ التنمية الحقيقية للمدن تبدأ بخلق محاور وطرق تستوعب الزيادة الحالية والمستقبلية، وتستوعب الكثافات المرورية في أوقات الذروة، كما أنّ الشبكة القومية للطرق التي تم وجارٍ تنفيذها، ساهمت بشكل كبير في تحقيق التنمية المستهدفة خلال السنوات الماضية.

وفي مجال البنية الأساسية بمدينة برج العرب الجديدة، أشار المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إلى الانتهاء من التشغيل التجريبي وبدء أعمال التشغيل الفعلي لمشروع عنبر الطلمبات الجديد المنفذ داخل محطة رافع مياه بهيج بتكلفة بلغت نحو 200 مليون جنيه، ويخدم منطقة الإسكان الاجتماعي بالحي السكني السادس والحي السكني الثامن، إضافة إلى زيادة ضغوط المياه ببعض الأماكن بالمدينة.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الجهاز، إلى البدء في أعمال التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من محطة المعالجة الثنائية والمخصصة لاستقبال التصرفات الصناعية، ضمن أعمال التوسعة ورفع الكفاءة للمحطة، حيث تبلغ التكلفة التقديرية للأعمال نحو 425 مليون جنيه، وجارٍ البدء في أعمال التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي بالحي السكني الرابع والحي الخامس ضمن منظومة فصل الصرف الصناعي عن الصرف الآدمي.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنّ مدينة برج العرب الجديدة من مدن الجيل الأول على مساحة 47 ألف فدان، منها 30 ألف فدان كتلة عمرانية، كما تشهد المدينة طفرة حقيقية في التنمية بجميع المجالات، حيث سبق تخصيص 126 فدانا لإقامة سوق الجملة المركزي، وجرى تنفيذ المرحلة الأولى منه على مساحة 33 فدانا، إلى جانب تخصيص مساحة 350 فدانا لجامعة الإسكندرية، ومساحة 200 فدان للجامعة المصرية اليابانية، ومساحة 10 أفدنة للجامعة التكنولوجية، ومساحة 10 أفدنة لجامعة سينجور.