اكتشفها المحافظ بالصدفة.. إنقاذ سيدة بلا مأوى في أسوان

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم السبت، بتوفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لإحدى السيدات بلا مأوى، لحمايتها من احتمالية تعرضها لحادث مروري، حيث رصدها المحافظ بالصدفة، أثناء مروره بطريق «السادات»، أمام «حي خالد»، بينما كانت تجلس في الجزيرة الوسطى للطريق.

وعقب صدور توجيهات اللواء أشرف عطية، قام فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بأسوان بالتوجه للحالة، وتبين أنها مريضة نفسياً، تُدعى «هـ. م. أ.»، كانت تقيم بإحدى قرى مركز أسوان، متزوجة، ولكنها تعرضت لمشاكل أسرية في الفترة الأخيرة، بعد قيام زوجها بهجرها.

صرح بذلك أحمد حمدي، مدير عام التضامن الاجتماعي بأسوان، الذي أوضح أنه بمجرد الوقوف على أبعاد المشكلة، من خلال مبادرة «الناس لبعضهم»، تم التواصل مع أحد أشقاء السيدة، كما تم مرافقة الحالة إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، لافتاً إلى أنه تم تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والطبية والعلاج المطلوب للسيدة، تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان.

من جانب آخر، وفي إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة المعنية لخلق متنفس ترفيهي حضاري، خاصةً داخل المناطق النائية والقرى المحرومة المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، انطلقت فعاليات القافلة الثقافية والمسارح المتنقلة داخل قريتي «وادي عبادي» و«العدوة» بمركز إدفو، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وأوضحت نجوى سيد، مدير عام فرع ثقافة أسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان، تم وضع خطة متكاملة تستهدف تحقيق العدالة الثقافية بكافة أنحاء المحافظة، لنشر الثقافة والفنون بالمناطق الحدودية الأكثر احتياجاً، حيث سيتم تباعاً بشكل شهري تنظيم القوافل والمسارح المتنقلة بمختلف القرى بالمراكز والمدن الأخرى.

وأضافت أن فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل تتضمن ورش حكي وورش للحرف البيئية ومعارض لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأيضاً تنظيم أمسيات شعرية، فضلاً عن تقديم الفرق الفنية لفقراتها المتنوعة، كفرقة «السباعية» للإنشاد الديني، وكورال الأطفال والفنون الشعبية والتراثية.