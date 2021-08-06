بعد 3 أعوام بلا مأوى.. القباج توجه باستقبال مسن بمؤسسة رعاية

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، فريق التدخل السريع المركزى لإنقاذ مسن بلامأوى بعد ثلاثة أعوام قضاها بالشارع يفترش الرصيف بجوار سور حديقة دار العلوم بالقاهرة، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صور له يفترش الشارع.

وعلى الفور توجه الفريق لمكان تواجد المسن وأجرى دراسة حالة له، حيث تبين أنه يدعي «طارق.ع .م» يبلغ من العمر 61 عامًا ولايوجد معه أى أوراق ثبوتية وليس متزوجًا ونتيجة لمرضه وتركيبه لشرائح بقدمه اليسري أنفق كل ما لديه على العلاج وأصبح غير قادر على العمل وافترش الرصيف بالشارع لبيع المناديل كى يحصل على قوت يومه إلى جانب مساعدة أهالى المنطقة له.

وقام الفريق باقناع المسن باستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتم التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى لاستقبال المسن بمؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» بالجيزة ليتلقي كافة أوجه الرعاية وتم توقيع الكشف الطبى عليه لتحديد حالته الصحية.

يذكر أن فريق التدخل السريع المركزى يتلقى الشكاوى وبلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاشخاص فاقدى المأوى والرعاية والحالات الإنسانية على الخط الساخن للوزارة على الرقم 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم 16528.