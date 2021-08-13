مصرع شخص صدمه قطار ووفاة كهربائي صعقا في بني سويف

لقي شخص مجهول الهوية، وفني كهرباء، مصرعهما، في حادثين متفرقين بمحافظة بني سويف، اليوم، الأول اصطدم به قطار أثناء مروره من مكان غير مخصص لعبور المشاة في مدينة بني سويف، والثاني توفي في حادث صعق كهربائي، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحتي مستشفى بني سويف الجامعي، والفشن المركزي.

مصرع شخص مجهول الهويه صدمه قطار أثناء مروره من مكان غير مخصص لعبور المشاة

في الحادث الأول لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة بنى سويف، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الجامعى وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقي اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء اسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، باصطدام قطار بشخص ووفاته، وانتقل مأمور وضباط مدينة بني سويف، وتبين أنه أثناء مرور قطار «القاهرة – أسوان»، اصطدام بشخص مجهول الهوية، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه مما نتج عنه وفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى الجامعي، ونفى شهود عيان الشبهة الجنائية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مصرع فني كهرباء صعقَا بالكهرباء جنوب بني سويف

وفي الحادث الثاني لقى فني كهرباء مصرعه، متأثرا بإصابته صعقا أثناء العمل بمركز الفشن جنوب بنى سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقله إلى المستشفى، وانتقلت سيارة الإسعاف، إلى مكان الحادث، عقب إخطار من إدارة النجدة والأهالى، وتم نقل الشخص إلي مستشفى الفشن، لمحاولة اللحاق به .

كان الرائد شريف جمال رئيس مباحث الفشن، تلقى إشارة من مستشفى الفشن المركزي بوصول «علي.ع»، فني كهربائي، جثة هامدة، إثر صعقه بالكهرباء أثناء العمل، وتم استدعاء الطبيب الشرعي، للوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، والكشف الطبى عليه، وإيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها لذويها، وتم تحرير محضرا بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق بالحادث .