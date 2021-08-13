مصرع 2 وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف

لقي عاملان مصرعهما، وأصيب 11 آخرون، مساء الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بين قريتي «جرزا» و«طهما» بمحافظة الجيزة، بالطريق الصحراوي الغربي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، فيما تم نقل حالتي الوفاة إلى مشرحة ذات المستشفى.

إسعاف الفيوم تنقل مصابي ووفيات الحادث لمستشفى الواسطى المركزي

تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف، تابعة لمرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم، تولت نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي، بمحافظة بنى سويف، لقربها من مكان الحادث، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

كما نقلت سيارات الإسعاف جثتي المتوفين في الحادث، وهما «عزت بهلول همام»، 38 سنة، و«محمد زين»، 20 سنة، إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، حيث تم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: «أحمد عبدالرحمن محمد»، 27 سنة، مصاباً بكسر في الذراع، و«أحمد سيد كامل»، 22 سنة، مصاباً بخدوش بالساق اليمنى، و«محمود إدريس»، 26 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، و«أحمد محمد حمزة»، 17 سنة، مصاباً بجروح وكسور.

كما أسفر عن إصابة «عبدالرحمن قطب عبدالرحمن» 27 سنة، بجروح وكسور، و«موسى عادل»، 32 سنة، مصاباً بجروح، و«حسن محمد راشد»، 20 سنة، مصاباً بنزيف بالمخ، و«أسامة محمد جابر»، 30 سنة، مصاباً بجروح متفرقة، و«حمادة محمد عثمان»، 22 سنة، مصاباً بجروح وكسور، و«محمد عادل جابر»، 16 سنة، مصاباً بسجحات بالجسم، و«الحسن محمد محمد راشد»، 21 سنة، مصاباً بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وجميعهم يقيمون بمحافظة أسيوط.

وكيل وزارة الصحة ببني سويف يوجه بسرعة توفير العلاج للمصابين

ووجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بتقديم كل الخدمات الطبية اللازمة للمصابين.