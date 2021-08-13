إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم جنوب بني سويف

أُصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع «كارو»، اليوم، بطريق «القاهرة - أسوان»، الزراعي جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقلهم لتلقي العلاج بمستشفى بني سويف الجامعي.

أمن بني سويف يتلقى إخطارًا بالحادث

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى «كارو»، جنوب المحافظة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، فوجه بسرعة الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتوجيه رجال المرور لرفع آثار الحادث، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

سيارات الإسعاف تنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج

وانتقلت 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: «عماد صلاح سليمان، 35 سنة، مقيم بمركز ببا، مصاب بجروح و كدمات متفرقة، وعلية حسن توفيق، 60 سنة، مصابة جروح و كدمات متفرقة وجرح قطعي بالجبهة، وهاشم عبد الله محمد، 55 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج».

مصرع إثنين وإصابة 11 آخرين في حادث بصحراوي بني سويف الجيزة الغربي

يشار إلى مصرع إثنين وإصابة 11 أخرين، في حادث إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص في المنطقة الواقعة بين «جرزا وطهما»، بالطريق الصحراوي الغربي، دائرة محافظة الجيزة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية، وإيداع الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.