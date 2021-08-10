إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي على «صحراوي» بني سويف

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بكدمات واشتباه كسور، إثر حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى ملاكي، بالطريق الصحراوي الشرقي قرب مصنع حديد المصريين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعاف الأولية.

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، والذي وجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعاف الأولية، وتوجيه رجال المرور إلى مكان الحادث لرفع آثاره، واتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محضر بالحادث والوقوف على أسبابه.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف، بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين يقيمون بمحافظة بني سويف وهم: «رضا ع ص»، 49 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى، و«محمود م ع»، 18 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة، و«يوسف ع ع»، 18 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة، و«فهمي ط ص»، 77 سنة، مصابا اشتباه كسر بالساق اليسرى، و«إسلام م ح»، 23 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق اليمنى.

يذكر أن محافظة بني سويف، قد شهدت عصر اليوم، حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية، بطريق «مصر - أسيوط» الصحراوي الشرقي القديم، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم 4 أشقاء، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.