وفاة شاب إثر سقوطه من قطار نجع حمادي

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من قطار أسباني بمحطة نجع حمادي في قنا، أثناء استقلاله القطار حيث انزلقت قدمه وسقط أسفل العجلات ما نتج عنه وفاته.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا بمصرع «محمد عبدالحميد بلال»، 39 عاماً، متأثر بإصابته، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار إسباني أثناء صعوده على متن القطار.

وتبين من التحريات، أن الشاب سقط أثناء صعوده للقطار بمحطة نجع حمادي وأصيب بجروح ومنها كسر في الساق وتوفي داخل مستشفى نجع حمادي، وجرى تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.