وفاة شاب إثر سقوطه من قطار نجع حمادي
كتب:
رجب آدم
11:01 ص | الجمعة 13 أغسطس 2021
قطار الصعيد
لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من قطار أسباني بمحطة نجع حمادي في قنا، أثناء استقلاله القطار حيث انزلقت قدمه وسقط أسفل العجلات ما نتج عنه وفاته.
تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا بمصرع «محمد عبدالحميد بلال»، 39 عاماً، متأثر بإصابته، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار إسباني أثناء صعوده على متن القطار.
وتبين من التحريات، أن الشاب سقط أثناء صعوده للقطار بمحطة نجع حمادي وأصيب بجروح ومنها كسر في الساق وتوفي داخل مستشفى نجع حمادي، وجرى تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.