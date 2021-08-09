قطار يمزق رضيعة بقنا

لقيت طفلة لا تتجاوز العام الثاني من عمرها مصرعها بعد ظهر اليوم الاثنين، بعدما صدمها أحد القطارات، وحولها إلى أشلاء تناثرت على شريط السكة الحديد، أمام قرية «الكوم الأحمر»، التابعة لمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطاراً من مرفق إسعاف قنا، بمصرع طفلة تدعى «فرحة علاء أبوالمجد»، عمرها عامين، بعدما صدمها أحد القطارات، في قرية «الكوم الأحمر»، بدائرة مركز فرشوط، شمال المحافظة.

وبحسب مصدر أمني فإن الطفلة كانت تلهو وتلعب على شريط السكة الحديد بقرية «الكوم الأحمر»، بعيداً عن أعين أسرتها، التي تسكن بجوار الخط الحديدي، فصدمها أحد القطارات، وحولها إلى أشلاء، وتم نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.