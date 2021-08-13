عمرو دياب يثير الجدل حول عودته لدينا الشربيني بـ«برج الحوت»: «هنرجع»

أثار الفنان عمرو دياب حالة من الجدل أثناء إحيائه لحفله الغنائي في الساحل الشمالي، أمس الخميس، بحضور عدد كبير من جمهوره، وذلك بعد انتهائه من غناء أغنية «برج الحوت»، حيث وجه كلاماً لأحد الحضور قائلاً: «هنرجع».

وفسّر عدد من جمهور الهضبة الحاضر للحفل هذه الكلمة على أنها بمثابة تمهيد لعودته إلى الفنانة دينا الشربيني بعد انفصالهما قبل أشهر عدة دون أسباب معلنة، فيما رجح آخرون إن ما قاله دياب بمثابة كلمة عابرة ليس أكثر.

تألق عمرو دياب في الساحل الشمالي

وتألق دياب في حفله الغنائي بعدد من أبرز أغنياته، منها «قمرين، أماكن السهر، تملي معاك، راجعين» وغيرهم من الأغنيات التي لاقت تفاعلاً كبير من الحضور.

وكان عمرو دياب ودينا الشربيني قد انفصلا في نهايات العام الماضي بعد قصة حب، وذلك وفقاً لتصريحات الثنائي في عدد من البرامج التليفزيونية، إلا أن كليهما التزم الصمت بعد الانفصال ولم يكشفا عن الأسباب التي أدت لانتهاء العلاقة بينهما.

غضب دينا الشربيني من سؤالها عن عمرو دياب

وحاول أحد مراسلي القنوات الفضائية سؤال دينا الشربيني عن إمكانية عودتها لعمرو دياب مجدداً في أثناء حضورها للعرض الخاص لفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، الذي أقيم داخل أحد السينمات بمنطقة المعادي قبل أسابيع عدة، إلا أنها امتنعت عن الرد وقالت للمراسلين الواقفين حينها: «أنتوا فظاع» وأنهت المقابلة معهم.

وفي سياق مختلف، حرص عمرو دياب على حضور حفل زفاف نيللي كريم الذي أقيم، أمس الأول الأربعاء، داخل أحد المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي، حيث شارك العروسان الحفل وسط أجواء من الفرحة والبهجة عمت المكان.