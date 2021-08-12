عمرو دياب وحمو بيكا وتامر حسني ومحمد رمضان.. حفلات الساحل في أسبوع

تشتعل ليالي الساحل الشمالي على مدار الأسبوع المقبل، بسبب الحفلات التي يحييها عدد كبير من نجوم الغناء، وتشهد الحفلات تنوعا كبيرا ما بين الغناء الشعبي ونجوم التسعينات، بالإضافة إلى حفل الهضبة عمرو دياب، وفيما يلي أبرز الحفلات التي سيكون الجمهور على موعد معها خلال الأيام المقبلة.

- عمرو دياب

ينتظر الجمهور حفل الهضبة عمرو دياب في مدينة العلمين الجديدة، غدا الجمعة 13 أغسطس، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتتراوح أسعار تذاكر الحفل في 4 فئات تبدأ بـ 75 جنيها، وتصل إلى 4 آلاف جنيه، وذلك بحسب المواقع الرسمية لبيع تذاكر الحفلات.

- إدوارد

يقيم الفنان إدوارد حفلا غنائيا، غدا الجمعة 13 أغسطس، في إحدى القرى بالساحل الشمالي، مع فرقته «الجيبسي»، التي تضم نجله «مارك»، ويبدأ الحفل في تمام الساعة الـ 10 مساءً.

- حمو بيكا

يقيم مؤدي الأغاني الشعبية حمو بيكا حفلا غنائيا على أحد الشواطئ المخصصة للسيدات في «مارينا» الساحل الشمالي، يوم السبت 14 أغسطس الجاري، على أن يكون الحضور مقتصرا على السيدات فقط، وتشارك في الحفل الراقصة لورديانا.

- تامر حسني

يقيم تامر حسني حفلا على المسرح الروماني في الساحل الشمالي، يوم الخميس المقبل 19 أغسطس، وتتدرج تذاكر الحفل في فئتين 300 و600 جنيه، وممنوع الدخول لمن هم أقل من 12 عاما، ويبدأ الحفل في تمام الساعة الـ 10 مساءً.

- محمد رمضان

وتحت عنوان «أقوى حفلة في الساحل»، يقيم الفنان محمد رمضان حفلا غنائيا يوم 20 أغسطس الجاري، في الساحل الشمالي، وتأتي التذاكر في 3 فئات تبدأ من 200 جنيه، ثم 750 جنيها، بينما تبلغ تذكرة الـ «VIP» ألفي جنيه، وتغلق الأبواب في تمام الساعة الثامنة مساءً على أن يبدأ الحفل في تمام الـ 10.