جهاز مدينة أكتوبر يطلق خدمة استقبال قراءة عداد المياه عبر «واتس آب»

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إطلاق خدمة استقبال قراءة عدادات المياه عبر تطبيق «واتس آب» من خلال تخصيص 3 أرقام للمناطق المختلفة، وذلك فى إطار حرص جهاز المدينة على توفير الخدمات والتيسير على المواطنين.

وأوضح النجار، أنه تم تخصيص الرقم 01281854015 فرع الأحياء، لاستقبال قراءة العدادات للأحياء من الأول حتى الثانى عشر، والرقم 01281184189 فرع المحور، لاستقبال قراءة العدادات بمناطق الشماليات/ غرب سوميد/ الحى المتميز، والرقم 01281854012 فرع الفردوس، لاستقبال قراءة العدادات بمناطق، حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة.

وتابع: أنه يتم استقبال قراءة العدادات خلال الفترة من يوم 1 وحتى يوم 10 من كل شهر زوجى، مضيفاً أنه يتم تصوير إيصال المياه وقراءة العداد فى كل مرة مع الحرص على الالتزام بالمواعيد المقررة لإرسال القراءة.