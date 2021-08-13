مصايف الإسكندرية تتصدى للتعديات في شاطئين بالساحل الشمالي

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، حملة للتصدي لعدد من البلطجية الذين يسيطرون على عدد من شواطئ الساحل الشمالي، من خلال تأجير الكراسي والشماسي للمواطنين بأسعار مبالغ فيها.

شكاوي المواطنين من بلطجية الساحل الشمالي

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، في بيان اليوم، أنه تمت متابعة شكاوى المواطنين فيما يخص الشواطئ، حيث استقبلت الإدارة عدة شكاوى من استغلال بعض البلطجية لمنطقة شاطئ «الصفا وسيدى كرير الشرقي»، وتأجير كراسى وشماسى بأسعار مغالي فيها للرواد، وبالعرض على اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أمر بسرعة إزالة التعديات.

حملة لردع بلطجية يسيطرون على شواطئ في الساحل الشمالي

وأشارت مصايف الإسكندرية، إلى أنه تم توجيه حملة مكبرة بقيادة أسامة علي، مدير عام إدارة المصايف، والعميد محمد علاء مساعد المراقب العام لشواطئ القطاع الغربي، بالتنسيق مع سكرتير حي العجمي ومدير إدارة الرصد البيئي بحي العجمي، وذلك على شاطئ الصفا و شاطئ سيدي كرير الشرقى.

نتائج الحملة المكبرة على بلطجية الساحل الشمالي

وأسفرت الحملة عن مصادرة 130 كرسيا و69 شمسية وعدد 5 «مناضد»، وإزالة كشك يقوم بتأجير الشماسي والكراسي للمواطنين، وأكدت «المصايف»، أنه سيتم استمرار المرور والمتابعة، مشيرين إلى أن تلك الحملة تستهدف كل من تسول له نفسه الاستيلاء على أملاك الدولة واستغلال المواطنين وارهابهم.

حملات مصايف الإسكندرية ضد بلطجية الشواطئ

جاء ذلك بعدما نجحت الإدارة المركزية في استرداد شاطئ أبو العباس من أيدى البلطجية فى الأسبوع الماضي، كذلك قامت بحملة لإزالة التعديات علي طريق الكورنيش بنطاق حى وسط وحى شرق بالتعاون مع وحدة التدخل السريع.