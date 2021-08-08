شواطئ الإسكندرية موطن الرياضات الصيفية: «راكيت وطائرة»

تحتضن شواطئ الإسكندرية ملاعب رسمية أولى من نوعها في لعبتي الراكيت والكرة الشاطئية، أبرزها في شاطئ إسحق حلمي، بينما يمتد الأمر إلى سائر الشواطئ في الوقت الجاري، بعدما وعد اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بإنشاء ملعب آخر في شاطئ باب البحر، الأمر الذي يجعل من شواطئ الإسكندرية موطن الرياضات الصيفية.

شواطئ الإسكندرية تحتضن أول ملعب رسمي للعبة الراكيت

واحتضنت شواطئ الإسكندرية، أول ملعب لرياضة الراكيت في يوليو الماضي، بعدما افتتح اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ملعب «الطاحونة» لرياضة الراكيت، والمقام على شاطئ إسحاق حلمي.

أسباب إنشاء ملعب الراكت الرسمي على شواطئ الإسكندرية

من جهته أكد اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه تم إنشاء ملعب الطاحونة على شاطئ إسحاق حلمى، كأول ملعب رسمي في شواطئ الإسكندرية نظرا لاتساع المساحة الرملية للشاطئ والتى تسمح بممارسة الرياضة دون أى إزعاج لرواد الشاطئ.

وأضاف «رشاد»، في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح، أن إنشاء هذا الملعب يعد بداية لسلسلة من الرياضات الشاطئية التي ستشهدها شواطئ الإسكندرية قريباً.

وعد بإنشاء ملاعب أخرى على شواطئ الإسكندرية

بعد شهر من التجربة الأولى لملعب الراكيت على شواطئ الإسكندرية، عاد الأمر مجددا، حين قام «رشاد» بالمرور على شاطئ باب البحر وتلاحظ وجود مجموعة كبيرة من الرجال والنساء من مختلف الأعمار من هواة رياضة الراكيت بالشاطئ والذين طالبوا بإنشاء ملعب رسمي للراكيت بمنطقة شواطئ الأنفوشي، ووعد رئيس الإدارة بتقديم كل الدعم للرياضات الشاطئية التى تجد دائماً تشجيعاً كبيراً من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

الراكيت رياضة عروس البحر على شواطئ الإسكندرية

يذكر إن رياضة كرة الراكيت هى لعبة سكندرية أصيلة عرفها الشعب السكندري أثناء الاحتلال البريطانى لمصر وتناقلتها الأجيال حتى أصبحت الرياضة الشاطئية السكندرية الأولى، وبرزت على شواطئ الإسكندرية، كما يكاد لايخلو منزل بالاسكندرية من مضارب الراكيت.