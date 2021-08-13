تجديد اعتماد الجودة لمستشفى الأمراض النفسية بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، تجديد اعتماد جودة مستشفى العصبية والنفسية وجراحات المخ والأعصاب لمدة عام آخر، ليصل عدد مستشفيات الجامعة التى تم تجديد اعتماد جودتها خلال الشهر الجارى خمسة مستشفيات سبق إعلان منها أربعة مستشفيات منها هي «مستشفى الراجحي، القلب، الأطفال، ومستشفى جراحة المسالك البولية والكلى» ، وفق القرار الصادر من شركة TQCSI المختصة بالتقييم والمانحة لشهادة إيزو9001 .

دعم إدارة الجامعة للمستشفى وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية

وأشاد «عطية»، في بيان صحفي، اليوم، بما تحظى به مستشفيات جامعة أسيوط من دعم ورعاية من ادارة الجامعة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وهو ما انعكس على ما تم إنجازه من أعمال تطوير ورفع لكفاءة البنية التحتية وزيادة فى الطاقة الاستيعابية فى كثير من الأقسام الطبية وهو ما أحدث تحسنا ملحوظا فى مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

فريق الاعتماد يثني على العاملين

وفى سياق متصل أشار الدكتور علاء درويش مدير المستشفى إلى أن مستشفى العصبية والنفسية وجراحات المخ والأعصاب تم اعتماده أول مرة فى أكتوبر 2019 واستقبل خلال أغسطس الجارى فريق اعتماد تجديد شهادة الايزو 9001 الخاصة بالنظام الإداري والذى أثنى على التزام العاملين بتطبيقات إجراءات نظام الايزو بالمستشفى مع تطور وعي العاملين بأهمية نظام الجودة لتقديم خدمة طبية متميزة فى مجال تشخيص وعلاج الأمراض العصبية والنفسية وجراحات المخ والأعصاب من أورام المخ والحبل الشوكى والعيوب الخلقية للجهاز العصبى للأطفال وكذلك عيوب شرايين المخ.