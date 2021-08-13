الداخلية: ضبط المتهمين بسرقة خزينة جمعية خيرية بسوهاج

قالت وزارة الداخلية، إنه فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج من مدير إحدى الجمعيات الخيرية، بشأن اكتشاف كسر بالباب فى الطابق الثانى بالجمعية وسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى، بالإضافة إلى سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة أخرى، ولم يتهم أحدا بالتسبب فـى ذلك، تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بسوهاج، حيث توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية» ومقيمين بمحافظة قنا.

وأضافت الداخلية فى بيان، اليوم الجمعة، أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن قنا تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن «مبلغ مالى - وحدة كمبيوتر- لاب توب» من المسروقات المستولى عليها، وكذا 3 هواتف محمولة وشاشة كمبيوتر ولوحة مفاتيح قاموا بشرائها من متحصلات السرقة.

وأشار المتهمون إلى بيع الخزينة المستولى عليها لأحد تجار الخردة - مقيم بدائرة مركز فرشوط، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بشرائه للخزينة وتقطيعها والتصرف فيها بالبيع.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين المقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة «عدادى مياه» من داخل العقار محل سكنه، تم إجراء التحريات وجمع المعلومات، حيث تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب «الفك»، كما أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة عدادات المياه بأسلوب «الفك»، واعترف أيضا بارتكاب حادث سرقة عداد مياه من داخل العقار بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهماه بالسرقة.

إلى ذلك، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة تكوين شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، تشكيلا عصابيا تخصص فـى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب «كسر الباب» مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءت تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.