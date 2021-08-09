إجراءات قانونية ضد الشركة المتسببة في تلوث شاطئ أبورديس العام

أعلن مجلس مدينة أبورديس بجنوب سيناء، الانتهاء من تطهير الشاطئ العام من ملوثات الزيوت التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، وقال مبروك الغمريني، رئيس المدينة، إنه جرى شن حملة بحرية بخليج السويس على متن مركب، لمتابعة مصدر التلوث الزيتي التي يتعرض له الشاطئ العام على مدار عدة أيام متتالية.

وأكد رئيس المدينة في تصريح له اليوم الإثنين، أنه جرى التوصل إلى الشركة المتسببة في التلوث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة، وإلزامها باتباع كافة الإجراءات الخاصة بعدم تلوث الحياة البحرية.

وأوضح أنه جرى تطهير أكثر من 800 متر، وردم كميات كبيرة من الرمال بطول الشاطئ، والانتهاء تمامًا من السيطرة على بقعة الزيت باستخدام معدات شفط بقعة الزيت، وذلك بالتعاون مع شركة السويس للزيت، لافتًا إلى أن ردم الرمال يساعد على امتصاص بقعة الزيت، وتحجيم البقعة والسيطرة عليها، بما لا يضر بالبيئة والحياة البحرية بالمنطقة، وبما لا يؤثر على حركة الملاحة بخليج السويس، مع اتخاذ الإجراءات والاحتياطات البحرية والبيئية.

وكان رئيس المدينة، لاحظ خلال تفقده منطقة الشاطئ العام بالمدينة منذ عدة أيام وجود بقع زيت بطول شاطئ المدينة، ويتراوح عرض البقع من نصف متر إلى 5 أمتار، مما أدى إلى تلوث الشاطئ بالكامل، وقام بإبلاغ الإدارة العامة لشئون البيئة، وجهاز شئون البيئة، وغرفة عمليات شؤون البيئة، كما جرى تشكيل لجنة للمرور على الشاطئ بمشاركة شركة السويس للزيت، وذلك للمعاينة الظاهرية ومعرفة أسباب ظهور هذه البقع الزيتية.