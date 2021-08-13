بعد حديث طارق شوقي.. هذا موقف طلاب التقسيم بالثانوية العامة

بعد طمأنة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مساء الخميس، طلاب الثانوية العامة 2021 الخاضعين للنظام الانتظامي العادي، بأنه تم الوصول لحل وسط يتعلق بطلاب التقسيم بالثانوية العامة الذين قسموا المواد على عامين، فيما يتعلق بموقفهم من التنسيق وموقفهم أيضا من نتيجة الثانوية العامة 2021، في ظل مخاوف من تنازع بين الطرفين على مقاعد الجامعات، تقدم «الوطن» معلومات عن نظام التقسيم بالثانوية العامة.

بعد حديث الوزير.. هذا هو موقف طلاب التقسيم بالثانوية العامة

نظام التقسيم في الثانوية العامة، يتيح فرصة للطالب أن يحصل على الثانوية العامة على عامين متتاليين، بمعنى أن يقوم بتقسيم الـ8 مواد المقرر دراستهم والامتحان فيهم، بحيث يدخل الامتحان مثلا في السنة الأولى في 4 مواد، ويتخلف في الـ4 مواد الأخرى، حيث تشترط التعليم كتابة طلب رسمي للطالب يؤكد فيه قراره بأنه يريد تأجيل باقي المواد للعام الدراسي اللاحق.

ويتجه بعض الطلاب لتطبيق هذا النظام لضمان تحصيل أكبر قدر من الدرجات وللحصول على مجموع عالي عن طريق، تقسيم المواد على عامين دراسيين، وخاضوا في امتحانات العام الدراسي 2020/2021، الامتحان بنظام البابل شيت وهو نفس النظام الذي طبق على طلاب الثانوية العامة 2021 في شكلها الاعتيادي بعام دراسي واحد.

في حين ينتظر الطاب البالغ عددهم قرابة الـ650 ألف طالب اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 بشكل رسمي، حيث من المقرر بحسب تأكيدات الوزارة أن تظهر النتيجة ما بين 15 لـ18 من أغسطس الجاري، حيث تم الانتهاء من التصحيح بشكل الكتروني، وسط تأكيد بتطبيق العقوبات على الطلاب الغشاشين وحجب نتائجهم لحين التأكد من تورطهم في الغش وبناء عليه ستكون العقوبة رسميًا بحرمانه من الامتحان لمدة عامين، أو براءته وبناء عليها يتم إظهار النتيجة بشكل اعتيادي.