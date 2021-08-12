وزير التعليم يصدر قرارا مهما بشأن طلاب التقسيم في الثانوية العامة

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على توصل الوزارة لحل جذري مع وزارة التعليم العالي، بخصوص طلاب الثانوية العامة، الذين قسموا امتحانات الثانوية العامة على عامين، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، قائلا: «هذا صحيح لكن لا أود الدخول في تفاصيل أخرى».

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على جروب «محبي طارق شوقي»، عبر تطبيق «واتس آب»، أن الوزارة حريصة على الحفاظ على حقوق كل الطلاب، دون الإخلال بالقوانين، وليعلم طلاب هذا العام وذويهم، أن طلاب التقسيم لن ينافسوهم على أماكن الجامعات، وفي الوقت ذاته، طالب التقسيم المجتهد، سيأخذ حقه الطبيعي.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه سيجري إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021، في الفترة من 15 حتى 18 أغسطس، مؤكدا أن الوزارة لا علاقة لها بأي معلومات تثار على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أنه يجرى حاليا إعداد التفاصيل النهائية للثانوية العامة.

وعن نتيجة الثانوية العامة، أكد الدكتور طاقر شوقي: «قلنا بوضوح شديد أن إعلان نتيجة الثانوية العامة سوف يكون في الفترة من ١٥-١٨ أغسطس وسوف نخطركم بموعد المؤتمر الصحفي هنا وعلى موقع الوزارة الرسمي».

وأضاف «شوقي» في تصريح له على صفحته الشخصية على «فيسبوك»، أنه لا يعلم أحد بهذا الموعد ولا صحة لاى أخبار من أى مصدر آخر ولا داعي لكل هذه التكهنات والشائعات طالما أن الوزارة واضحة فيما تقول وملتزمة تماما بما تقول، مؤكداً: «لا يوجد اعلان للنتيجة يوم الأحد كما تقول الاشاعات».