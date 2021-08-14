مشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف لخدمة المواطنين بالقليوبية

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عددا من المشروعات أدت إلى تطوير الخدمات للمواطنين في الأحياء والمراكز والمدن والقرى الواقعة في نطاق عمل الشركة بما يواكب رؤية الدولة المصرية والمشروعات والمبادرات القومية التى أطلقتها القيادة السياسية.

خطط إحلال وتجديد للشبكات والآبار الارتوازية لتحسين خدمات مياه الشرب خلال 7 سنوات

واستعرض المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، المشروعات التي نفذت من خطط الإحلال وتجديد الشبكات والآبار الارتوازية لتحسين خدمات مياه الشرب خلال الـ7 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي كالتالي:

- تدعيم الأسطول الميكانيكي بشراء 224 معدة وسيارة بإجمالي مبلغ 116.07 مليون جنيه.

- 279.8 مليون جنيه لإحلال وتجديد الشبكات والآبار الارتوازية لتحسين خدمات مياه الشرب

- 228.5 مليون جنيه تكلفة الأعمال المنفذة من خطط الإحلال وتجديد محطات الرفع والشبكات.

مشروعات مياه الشرب الممولة بالتمويل الذاتى

- 7 ملايين جنيه إجمالى مشروعات مياه الشرب الممولة بالتمويل الذاتى خلال العام المالي 2019 -2020، وشملت إحلال وتجديد ودق بئر ارتوازية بمحطة مياه ميت عاصم، ومحطة مياه فرسيس، بالإضافة إلى أعمال مد وتدعيم شبكات مياه بفرع القناطر الخيرية، ونقل خط مياه بجنوب الخانكة، وصيانة محطة مياه جزيرة الشعير والخرقانية.

- 14 مليون جنيه إجمالى مشروعات الصرف بالتمويل الذاتى خلال العام 2019-2020 وشملت عدة أعمال منها توصيل الصرف الصحى بشارع حرم الدائري بالأمير، ومحطات 1،2،3 بالخفير فرع الخصوص، وإحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بمناطق الخانكة والخصوص، ومد وتدعيم 3 خطوط صرف صحى بجسر الترعة الكردية، فرع الخصوص.

وأوضح «مجاهد»، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تبذل قصارى جهدها في سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.