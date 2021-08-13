بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في انقلاب «ميكروباص» بصحراوي سوهاج

أصيب 12 شخصًا، اليوم، في انقلاب «ميكروباص»، على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم بسوهاج، تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة تتلقى إخطارًا بالحادث

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بلاغًا بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف لمكان الحادث.

أسماء المصابين في الحادث

تبين من المعاينة والفحص إصابة كل من «ممدوح محمد حسين، 35 سنة، باشتباه كسر العمود الفقري، اشتباه كسر بالضلوع، أسامة محمد عبدالنعيم، 16 سنة، سحجات وكدمات، بلال بركات إبراهيم، 24 سنة، سحجات وكدمات، أسماء محمد البدري، 32 سنة، اشتباه كسر بالساعد الأيسر، أحمد عبدالرؤوف حلمي، 35 سنة، سحجات وكدمات».

كما أصيب «فارس أحمد عبدالرؤوف، 3 سنوات، بكدمات وسحجات بالجسم، رنا أحمد عبدالرؤوف 6 سنوات، كدمات بالجسم، مصطفى ناجي محمد، 32 سنة، اشتباه كسر بالفقرات، أحمد محمد قنديل، 32 سنة، سحجات وكدمات بالجسم، إسراء محمد البكري، 25 سنة، كدمات بالذراع اليمنى، مالك أحمد محمد، عامين، كدمات بالجسم، أحمد محمد على، 31 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى».

تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.