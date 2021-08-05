مصرع 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في حوادث طرق بالمحافظات

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 36 آخرين، بينهم 5 مصابين من أسرة واحدة، في حوادث طرق متفرقة بخمس محافظات خلال 24 ساعة الماضية وهي محافظات: «بني سويف، قنا، الغربية، مطروح، القليوبية».

في بني سويف، أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة «زوجين وأطفالهما»، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثار الحادث، كما أصيب 5 أشخاص، في حادثين مرورين بطرق بني سويف.

مصرع ربة منزل وإصابة 14 في مطروح

ولقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 14 مواطنا في حادثين مرورين بمحافظة مطروح، في طريق محور «الضبعة - القاهرة»، الإقليمي، والآخر على طريق قاعدة محمد نجيب بمركز ومدينة الحمام، وجرى نقل الجثة و14 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وفي القليوبية لقي قائد دراجة نارية مصرعه عندما اصطدم بأتوبيس، في منطقة كفر شبين دائرة مركز شبين القناطر وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وفي محافظة الغربية لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، علي طريق «طنطا - كفر الشيخ»، الدولي، في حادث سير بين سيارتين ملاكي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وتبين أن السبب اختلال عجلة القيادة في يد السائقين.

إصابة 8 في تصادم سيارتين بالمواجهة في قنا

وفي محافظة قنا أصيب 8 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص، بالمواجهة أمام مدخل قرية الحجيرات، على طريق «مصر _ الزراعي»، ما أدى إلى وقوع مصابين وتهشم السيارة الملاكي، وواجهة السيارة الأجرة.