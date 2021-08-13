ضبط 1491 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. منها مصانع غير مرخصة وأطعمة فاسدة

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات

ضبط 1491 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

- ضبط 7,17 طن مقطعات دواجن ومقطعات لحوم، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرا على الصحة العامة طبقا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدا لطهيها وطرحها كوجبات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسؤول عن مصنع لتجهيز الوجبات الجاهزة دون ترخيص» بمحافظة القاهرة.

- ضبط 2,5 طن لحوم مجمدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرا على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية» بمحافظة القاهرة.

- ضبط 1,56 طن أسماك مدخنة ومملحة «رنجة - فسيخ - سردين» غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملس وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة والمملحة» بمحافظة البحيرة.

- ضبط «500 طن أقماح محلية، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية «مصابة حشريا» وتشكل خطرا على الصحة العامة - 91,4 طن «أقماح محلية» أزيد من الرصيد الفعلي تم تجميعها وعدم إثباتها في الدفاتر للاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة «المدير المسؤول عن مطحن تابع لإحدى الشركات»، بمحافظة البحيرة.

- ضبط 3 أطنان «سكر - أرز» تمويني، تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالكة محل بدال تمويني لصرف المقررات التموينية»، بمحافظة المنوفية.

- ضبط 2 طن «سكر تمويني - أرز - مكرونة» - 1200 عبوة زيت «تمويني» تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالكة محل بدال تمويني لصرف المقررات التموينية»، بمحافظة الشرقية.

- ضبط «5 أطنان دقيق بلدي» مدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم للاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسؤول عن مخزن للسلع الغذائية دون ترخيص»، بمحافظة الإسكندرية.

- ضبط 16,584 قطعة مستلزمات طبية «كمامة – ملابس طبية»، دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسؤول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية دون ترخيص»، بمحافظة القاهرة.

- ضبط 2,7 طن «منظفات صناعية متعددة الأغراض» دون مستندات «مجهولة المصدر»، وغير مطابقة للمواصفات القياسية وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية دون ترخيص»، بمحافظة الشرقية.

- ضبط 4,65 طن، أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر دون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني، وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، و2 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية للاتجار بها في السوق السوداء، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية دون ترخيص»، بمحافظة الشرقية.

- ضبط مصنعين «دون ترخيص» بمضبوطات بلغت «18 طن مواد خام أحبار – 15 طن كرتون مجهولة المصدر» بالمخالفة لقانون الغش التجاري والتدليس.. بنطاق مديرية أمن الشرقية.

- ضبط مصنعين «دون ترخيص» بمضبوطات بلغت 983 طن مواد غذائية «مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة»، بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية، بنطاق مديرية أمن الشرقية.

- ضبط «5 مصانع – مستودع» بالقليوبية غير مرخصين والمديرين المسؤولين عنهم، حيث بلغ إجمالي المضبوطات «10 أطنان و620 أسطوانة أوكسجين مجهولة المصدر – 24 طن مخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة – 30 طن أعلاف مجهولة المصدر ومقلدة – 4 أطنان أسلاك ألومنيوم كهربائية مجهولة المصدر ومقلدة - 9٫200 طن بلاستيك وكاوتشوك ومصنعاتها مجهولة المصدر ومقلدة».

- ضبط 13468 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

- ضبط 160 قضية في مجال «الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحري مدين لمصلحة الضرائب»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.