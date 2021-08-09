ضبط 1276 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة في 6 محافظات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات

- ضبط 2.64 طن أسماك مجمدة، بدون مستندات «مجهولة المصدر»، غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية، من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباحا بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة البحيرة.

- ضبط 1.9 طن «مقطعات دواجن – برجر»، معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية، من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة بقصد تحقيق أرباحا بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مطعم للوجبات الجاهزة بدون ترخيص في محافظة القاهرة.

- ضبط 35 أطنان دقيق فاخر بدون مستندات «مجهول المصدر»، ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصه الطبيعية، ويشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لإدخاله في تصنيع المخبوزات وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباحا بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مخبز سياحي بدون ترخيص في محافظة القاهرة.

- ضبط مالك محل بدال تمويني بمحافظتي القاهرة والجيزة، بحوزته «1.8 طن سكر – 492 عبوة زيت»، تموينيين مخصصين ربطا على البطاقات التموينية، جمعها المذكور ولم يصرفها للمواطنين؛ للإتجار بها في السوق السوداء، وتحقيق أرباحا بصورة غير مشروعة.

- ضبط مالكة مخبز بلدي بمحافظة كفر الشيخ، وبحوزتها 251 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين، جمعتها للاستيلاء على الدعم المقرر لها، وتحقيق أرباحا بصورة غير مشروعة.

- ضبط 1.92 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض، معبأة داخل عبوات بدون بيانات «مجهولة المصدر»، وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الآثر البالغ على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول في الأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباحا بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج المنظفات الصناعية بمحافظة الغربية.

- ضبط مالك محل لبيع الخرداوت «بدون ترخيص» في محافظة الغربية، وبحوزته 9949 وحدة ألعاب نارية محظور تداولها بالأسواق «مجهولة المصدر».

- ضبط 7.5 أطنان «أسمدة زراعية»، معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي، ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباحا بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.

- ضبط 5 أطنان «أعلاف حيوانية»، معبأة داخل شكائر بدون مستندات «مجهولة المصدر»، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباحا بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.

واتخذت الإجراءات القانونية بشأن المضبوطات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.