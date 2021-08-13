غرق قاطرة محملة بالطين الأسواني في النيل بنجح حمادي (صور)

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عودة حركة الملاحة النهرية في نهر النيل بعدما توقفت بسبب غرق قاطرة محملة بالطين الأسواني.

وأشارت الوزارة في بيان ظهر الجمعة، أنه أثناء مرور الوحدة النهرية ناصر 62 والتي تقطر القاطرة ناصر 261، والمحملة بالطين الأسواني والتابعة لشركة النيل للنقل النهري أمام الأهوسة الملاحية بقناطر نجع حمادى الجديدة، حدث ثقب بداخل القاطرة، الأمر الذي أدى إلى غرقها بالحمولة على بعد 300 متر من مدخل الأهوسة.

الري: الحركة الملاحية عادت حاليا إلى وضعها الطبيعي

وانتقل لموقع الحادث المهندس عصام جاد الكريم، مدير الإدارة العامة لقناطر نجع حمادي الجديدة، والمهندس أشرف عبدالغني وكيل الإدارة للأعمال الكهروميكانيكية والأمن الإداري، ورئيس الهويس، لتدارك الموقف بالتنسيق التام مع شرطة المسطحات المائية.

وعلى الرغم من المحاولات الكبيرة التي بذلتها الإدارة وشرطة المسطحات لتثبيت القاطرة بعيدا عن المسار الملاحي حتى لا تعيق حركة الملاحة النهرية من خلال ربط القاطرة في شمعات الانتظار، إلا أن كميات المياه الكبيرة التي دخلت إلى القاطرة أدت إلى غرقها بكامل الحمولة.

وذكرت الوزارة أن الحركة الملاحية عادت حاليا إلى وضعها الطبيعي، وجارٍ مرور الوحدات الملاحية من الأهوسة الملاحية لقناطر نجع حمادي بالمعدلات المعتادة.

الري: الأحد المقبل.. بدء غسل مجرى نهر النيل

يذكر أن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي قال لـ«الوطن» في وقت سابق، إنه بدءًا من الأحد المقبل، سيبدأ تطبيق غسل مجرى نهر النيل والمجاري المائية بالمياه، بتصريف كميات مياه مناسبة من السد العالي بهدف التخلص من الملوثات الموجودة في نهاية النيل أملا في تحسين نوعية المياه في الفرع والتخلص من الأمونيا، وهو ما يسهم في الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها، كما يتمّ خفض نسبة الملوحة في المصارف الزراعية على مستوى الجمهورية.