بالأسماء.. تحويل 2.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان فى الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ45 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 246 عامل مصرى لدى المؤسسة والذين غادروا عمان نهائيا.

وأوضح الوزير: أن المستحقات بلغت 185 ألفاً و 487 دولاراً، أى ما يعادل 2 مليون و901 آلاف جنيه مصري تقريبا، مضيفا «يقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل».

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن.

وتابع سعد الدين: «أن الملحق العمالي يناشد جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة «الفيس بوك» الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً،على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلى قائمة بالأسماء المستحقة: