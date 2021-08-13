القوى العاملة فى أسبوع.. تعيين 1733 شابا بـ7 محافظات وصرف 23 مليونا منحا

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة «خلال الفترة من 18 يوليو إلى 25 يوليو الجاري»، منها حضور وزير القوي العاملة محمد سعفان، المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، والتوقيع علي اتفاقية تعاون بين وزارة القوي العاملة وشركة «أوراكل» لتدريب حديثي التخرج على أحدث تكنولوجيا الحوسبة السحابية.

وشمل الحصاد: إعلان إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاع الخاص، واستمرار اختبارات المدربين حتى استيفاء العدد المطلوب، والبدء في التدريب المجاني أونلاين بالتعاون مع شركة «هواوي للتكنولوجيا مصر»، واستئناف مبادرة «مصر أمانة بين إيديك» بمديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج، واستكمال تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية بالوادي الجديد، وبدء التسجيل فى موقع «التجلي الأعظم» بسانت كاترين.

تفاصيل الحصاد الأسبوعي:

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه علي الرغم كل التحديات التي واجهت الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية مشواره منذ سبع سنوات، إلا أنه وقف وخلفه شعب مصر بكل طوائفه بقدمين ثابتتين ليؤكدوا أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة في علاقاتها الدولية ولا مكان لمفهوم التبعية في علاقات مصر الخارجية، وفق توجه استراتيجي يرتكز على الندية والالتزام والاحترام المتبادل مع دول العالم مع عدم التدخل فى شئون مصر الداخلية كمبادئ أساسية لسياستنا الخارجية.

جاء ذلك في مستهل كلمة سعفان، في المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار برئاسة مجدي البدوي تحت عنوان: «مرور 7 سنوات على إنقاذ مصر ودور العمال في بناء الجمهورية الجديدة»، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشارك فيه المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، وأحمد جلال رئيس إدارة الأخبار، وإياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة الجمهورية، وعدد من القيادات العمالية في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلي النقابات العمالية، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين .

وقال سعفان: «لاشك إن هناك العديد من التحديات واجهت الرئيس السيسي في بداية مشواره منذ سبع سنوات، حيث كانت مصر تواجه حينها تحديات قد تكون الأخطر علي مدار تاريخها ما بين إرهاب أسود تنشره جماعة اختارت العنف منهجا لها، واقتصاد منهك وجهاز إداري متهالك ومؤسسات دولة ترهلت بفعل الزمن ، فضلا عن موقف سياسي دولي غير معترف بإرادة المصريين التي تحققت في ثورة الثلاثين من يونيو 2013 ويمارس ضغوطا هائلة علي مصر، وقد تمثلت تلك التحديات في:

- مقاطعة أغلب الدول الغربية والأفريقية للنظام في مصر وصلت إلى تعليق عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي.

- تنامي الإرهاب في سيناء وبكل أنحاء الجمهورية بشكل كبير.

- وصول الاحتياطي النقدي إلى أقل مستوياته ليصل إلى 15 مليار دولار.

- ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 9 % تقريبا.

- انخفاض التصنيف الإئتماني لمصر إلى أقل درجات التصنيف.

- وصول معدل البطالة إلى نسبة 13.4 %.

- عجز في إنتاج الكهرباء بلغ 4000 ميجا.

- ارتفاع معدلات الجريمة في مصر بشكل غير مسبوق.

- بالإضافة إلى المشاكل المزمنة التي تنامت على مدار عقود من الفساد والإهمال وفي مقدمتها التعليم والصحة والزراعة والصناعة وترهل الجهاز الإداري.

- أوضاع إقليمية متوترة في ظل نمو وازدهار التنظيمات الإرهابية في المنطقة وحول حدود الدولة المصرية.

- انهيار المفاوضات بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بملف السد الأثيوبى.

وشدد الوزير علي أنه رغم كل هذه التحديات، وقف الرئيس السيسي وخلفه شعب مصر بكل طوائفه بقدمين ثابتتين ليؤكدوا أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة في علاقاتها الدولية ولا مكان لمفهوم التبعية في علاقات مصر الخارجية، وفق توجه استراتيجي يرتكز على الندية والالتزام والاحترام المتبادل مع دول العالم مع عدم التدخل فى شئون مصر الداخلية كمبادئ أساسية لسياستنا الخارجية.

وتم العمل من خلال محورين أساسين، أحدهما تدشين مشروعات وطنية عملاقة، والثاني توفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل السريع والفاعل علي تجاوز الأزمات والمشكلات التي تواجه المصريين في حياتهم اليومية من انقطاع الكهرباء وعدم توفر الخبز والوقود، مع تخصيص نصيب كبير للتنمية الزراعية من جهود التنمية من خلال العمل على إعادة تقسيم المحافظات المصرية وخلق ظهير زراعي لكل محافظة، وتخصيص نسبة من الإنفاق العام تتصاعد تدريجيا لصالح قطاع الصحة وإضافة مرافق طبية جديدة، وتدشين شبكة طرق داخلية جديدة وإنشاء شبكة طرق دولية، وإنشاء عدة مطارات وموانئ وإقامة عدة مدن ومراكز سياحية جديدة.

وشهد وزير القوي العاملة، بديوان عام الوزارة مراسم التوقيع علي اتفاقية تعاون بين وزارة القوي العاملة وشركة أوراكل، وتقضي الاتفاقية بإقامة تعاون بين الجانبين والبدء بمبادرة لتدعيم رؤية مصر فى التحول الرقمى، حيث تقدم الشركة برنامجها الرائد في تدريب القدرات الشابة تحت مسمى «oracle workforce development program»، والذى يهدف إلى تدريب حديثي التخرج على أحدث تكنولوجيات الحوسبة السحابية .

‎وقع الاتفاقية عن الوزارة، حسين صبري مستشار وزير القوي العاملة للمعلومات والتحول الرقمي، وعن شركة "أوراكل" باسل مبارك رئيس الشركة بمصر.

‎وتنص الاتفاقية علي قيام شركة «أوراكل» بتدريب الشباب حديثي التخرج على 8 برامج تدريبية ، وهي:

Java Developer

Cloud Database Administrator

- Cloud Database Developer

- Cloud Application Developer

- Cloud Administrator

- Data Scientist

- Blockchain Developer

- Business Intelligence Analyst

‎كما تقضي الاتفاقية بتحمل الشركة مسؤولية الدعم الفنى المعملى للبرامج المحددة في التدريب.

وأكد الوزير عقب التوقيع أهمية التعاون المثمر بين «أوراكل»، والوزارة خلال لفترات القادمة، لافتا إلى أننا نحاول قدر الإمكان أن نصل إلى نتائج نضيف بها للشباب المصري من المهارات والخبرات ما يلزم للتوافق مع المستقبل .

وأضاف الوزير: أنه من الضروري التصدي لأي عقبات أو مشكلات تواجه هذه الاتفاقية، حتى نحقق الهدف المشترك بين الطرفين وهو تخريج أكبر عدد ممكن من المتدربين على البرامج التي يتم تقديمها، مع التفاعل المستمر مع الشباب وحل مشكلاته فى التدريب في أسرع وقت ممكن للوصول للنتيجة المرجوة.

وعقد وزير القوي العاملة، اجتماعه الأسبوعي مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ، فى إطار الاجتماعات الدورية التى يعقدها أسبوعيا مع رؤساء الإدارات المركزية وقيادات الوزارة لمتابعة ملفات عملها ، خاصة ملف الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات.

ووجه سعفان رؤساء الإدارات المركزية بضرورة رفع كفاءة المكاتب التابعة للمديريات بمحافظات الجمهورية، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للجمهور تنفيذاً لتوجيه القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى كل الوزارات، تزامناً مع إعلان الجمهورية الجديدة، والتحول الرقمي فى تقديم تلك الخدمات .

وتابع: خلال الاجتماع تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للوزارة، موجهاً بضرورة التحديث الدوري والمراجعة المستمرة للبيانات المتاحة على الموقع أمام الشركات والمواطنين ، باعتباره النافذة التي يتعرف من خلالها المواطن على جهود الوزارة والمديريات التابعة لها فى المحافظات ، مع تكليف كل إدارة مركزية بتحديث الجزء الخاص بها على الموقع.

ووافق وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 67 ألفاً و 193 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ88 عاملا بشركة ميتيكس لتصنيع الورق، وشركة «نونو إخوان»، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها الشركتين وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأعلنت وزارة القوى العاملة استمرار اختبارات المدربين حتى استيفاء العدد المطلوب، للتدريب المجاني علي 5 برامج متخصصة من خريجي كلية الهندسة قسمي «اتصالات، وحاسبات»، وخريجي كلية الحاسبات والمعلومات، وخريجي قسم إدارة الأعمال وذلك للدفعات «2018، و2019، و 2020»، تمهيدا لإعدادهم كمدربين والبدء في التدريب المجاني أونلاين بالتعاون مع شركة «هواوي للتكنولوجيا مصر».

وقال وزير القوي العاملة: إن التقديم مستمر أونلاين لمن يرغب في الالتحاق بتلك الاختبارات من خلال موقع الوزارة الرسمي عبر الرابط التالي: http://trmom.manpower.gov.eg، مشيرا إلى أن التعاون القائم بين الوزارة وشركة هواوي للتكنولوجيا مصر، يعد تعاونا مثمرا في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، مضيفا أن التدريب يمنح شهادة دولية معتمدة، وذلك على خمس برامج متخصصة.

واستأنفت وزارة القوى العاملة، مبادرة «مصر أمانة بين إيديك»، التي تنظمها الوزارة، بمديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج، لتوعية أطراف العمل والإنتاج بالمخاطر والمشاكل التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج، بحضور 100 عامل ومسئولي الموارد البشرية ومسئولي السلامة والصحة المهنية وأعضاء اللجان النقابية بالمنشأت والشركات ، تحت عنوان: «الحوار المجتمعي حول قانون العمل والقوانين ذات الصلة»، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقال الوزير، في رسالة للحضور إن مبادرة «مصر أمانة بين ايديك» يتم تنفذها الوزارة طبقا لبروتوكول التعاون بينها، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، لتنمية الموارد البشرية في المناطق الصناعية «كثيفة العمالة» على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال رفع الوعي لدى أطراف العملية الاجتماعية "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة"، وتستهدف 64 ألفا و905 منشآت، يعمل بها مليون و109 آلاف و339 عاملا.

كما قامت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، بتوفير 108 فرصة عمل علي مهن الخدمات والأمن بمرتبات مجزية تصل إلى 2600 جنيه بجانب بعض المزايا الأخرى ، وذلك فى إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

ووفرت مديرية القوى العاملة بقنا، 153 فرصة عمل علي 15 مهنة في 20 مصنعاً وشركة من شركات القطاع الخاص، بمرتبات مجزية بجانب بعض المزايا الأخري، وذلك فى إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وشمل حصاد الأسبوع: تعيين 1733 شابا في 7 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات كفر الشيخ ، والمنيا ، والوادي الجديد ، ومطروح، وشمال سيناء ، والأقصر، وسوهاج، بلغت 23 مليون، و 789 ألفاً و 229 جنيه، والتفتيش على 3090 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 1999 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ1999 عاملا.

وأعلن سعفان، أن مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة تقوم حاليًا باستكمال حصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع، وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها صحيا واجتماعيا ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وبدأت مديرية القوي العاملة بجنوب سيناء في حصر العمالة غير المنتظمة بموقع «التجلي الأعظم» فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، في شركتين ، حيث سيتم تسجيل العمالة بهما، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها صحيا واجتماعيا ضمن مبادرة «حياة كريمة».

ومن جانبه قال مدير القوي العاملة بجنوب سيناء: إنه تم حصر 300 عامل من شركتى حسن علام وأبناء سيناء فى الزيارة الأولى، وتم التنسيق مع إدارة الشركتين على التعاون مع مكتب عمل سانت كاترين للتسجيل أول بأول للعمالة ومن المتوقع أن يصل حجم العمالة خلال المرحلة الأولى إلى 3000 عامل على أن يتضاعف على مدار تنفيذ جميع المراحل.

كما نظمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد ملتقى السلامة والصحة المهنية تحت عنوان: «خلينا نحافظ عليها»، عن اشتراطات التخزين بالمنشآت بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، ينبه فيه العمالة الراغبة فى السفر للعمل بالأردن وفقا لقرار وزير العمل الأردني السابق إصداره في فبراير الماضي بفتح باب الاستقدام للقطاع الزراعي ، يشترط أن تكون المهنة المثبتة بجواز سفر العامل هى مهنة «عامل أو عامل زراعي»، وذلك بعد أن تلاحظ أن العمالة القادمة للعمل بالقطاع الزراعي بالأردن لا تراعي شروط الاستقدام المنصوص عليها في القرار بشأن المهنة.

بينما نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية المستحقات المالية لمواطن مصري وافته المنية وهو علي رأس العمل بإجمالي 263 ألفاً و 486 ريالا سعودياً أي ما يعادل مليون و 104 ألفا و584 جنيها مصريا.