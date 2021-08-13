«القوى العاملة»: تعيين 1328 شابا واستخراج 602 شهادة قياس مهارة بقنا

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا بتعيين 1328 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 4 من ذوي الهمم والعزيمة، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، وبلغ المسجلون بمكاتب التشغيل 3286 شابا، فضلا عن استخراج 602 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن المديرية صرفت منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيا بإجمالي 5 ملايين و496 ألف جنيه، لـ5402 عامل، وصرف 11 ألفاً و945 جنيها للرعاية الصحية لـ717 عاملا، ليصل إجمالي ما تم صرفه 179 ألفاً و793 جنيها لـ8 عمال من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال يوليو الماضي، أشار فيه إلى أنه تم التفتيش العمالي على 504 منشآت، وأسفر عن تحرير 66 محضرا عماليا، من خلال مفتشي العمل، فضلاً عن تلقي 8 شكاوى عمالية، وتم تحويل 5 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 102 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار «كوفيد - 19»، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.