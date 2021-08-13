فحص وتلقيح 4800 حيوان مجانا لصغار المزارعين والمربين في بني سويف

تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتماشيًا مع سياسة مركز البحوث الزراعية لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار الزراع والمربين، قامت قافلة من الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف.

وقال الدكتور هاني حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة قامت بزيارة قرى محافظة بني سويف بمراكز بني سويف وأهناسيا وناصر وببا والواسطى في الفترة من 7 إلى 12 أغسطس 2021 وقد لاقت القافلة كل تعاون مثمر من فريق مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور عصام يحيى.

فحص وعلاج وتحصين 4863 حيوانًا أثناء القافلة

وتم فحص وعلاج وتحصين 4863 حيوانًا أثناء القافلة، وهي كالتالي: 1864 حيوانًا تم فحصها وعلاجها تناسليًا وتم تأهيلها لاسترداد الكفاءة التناسلية و1035 حيوانًا تم علاجها باطنيًا و605 حيوانات تم تجريعها ضد الطفيليات الداخلية والخارجية و721 حيوانًا تم تحصينها باللقاحات غير السيادية قد تم مناظرة الحالة الوبائية للحيوانات بالمحافظة وتم إجراء 24 عملية جراحية متنوعة وفحص 12 طلوقة بقري وجاموسي وتقيمهم تناسليًا كما تم عمل 18 عملية تلقيح صناعي الأبقار والجاموس.

وأثناء القافلة تم تنفيذ ندوة بعنوان استخدام المخلفات الحقلية في أعلاف الحيوان، كما تم تنفيذ ندوة يوميًا من قبل فريق صندوق التأمين على الماشية لصغار المربين بمقر الوحدات البيطرية، كما تم عمل ندوة بيطرية العنوان تأثير الإجهاد الحراري على كفاءة حيوانات إنتاج الحليب وكيفية تلافي آثاره السلبية على إنتاجية المزرعة.

كما تم تدريب شباب الأطباء البيطريين بالمحافظة على الجديد في تشخيص وعلاج المشاكل التناسلية لحيوانات المزرعة.