افتتاح أول مسجد بمدينة قنا الجديدة «صور»

افتتح المهندس تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة قنا، مسجد الحكيم كأول مسجد يتم افتتاحه بمدينة قنا الجديدة بالجهود الذاتية، بحضور المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، وفضيلة الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والنائب محمد أحمد الجبلاوي والنائب مصطفي محمود مصطفي، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد من أهالي مدينة قنا الجديدة.

الدروس المستفادة من الهجرة النبوية أو خطبة في مسجد الحكيم

وأدى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة والتى تحدث فيها عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة قائلا: «هي أعظم نقطة تحول في تاريخ الإسلام، ومن أهم الدروس التي ينبغي أن نقف عندها التخطيط المحكم، والترتيب الدقيق لكل تفاصيل هذه الرحلة المباركة، فالتخطيط وسيلة علمية لتخطي الأزمات، وضرورة من ضرورات النجاح».

من جانبه، قدم السكرتير العام للمحافظة التهنئة لأهالي مدينة قنا الجديدة، مؤكدًا أن بناء المساجد وتعميرها من أفضل الأعمال التي نرجو التقرب بها إلي الله سبحانه وتعالى، داعياً المولى عز وجل أن يتقبل من المتبرعين والقائمين على بناء المسجد، ويجعله فى ميزان حسناتهم، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مثمنا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة المختلفة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية.

وكيل أوقاف قنا المسجد مقام على مساحة 245 مترًا

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم إنشاء مسجد الحكيم بمدينة قنا الجديدة بالجهود الذاتية علي مساحة 245 مترًا مربعًا بتكلفة إجمالية بلغت مليوني جنيه، مؤكدًا أن افتتاح المساجد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى وانطلاقًا من حرص القيادة السياسية في إعمار بيوت الله، لافتًا إلى أن مديرية أوقاف قنا وضعت خطة شاملة بدأت من خلالها إحلال وتجديد عدد من المساجد على مستوى مدن المحافظة المختلفة يتم افتتاحها تباعًا وذلك بدعم من وزارة الأوقاف ومحافظة قنا بالإضافة إلي الجهود الذاتية من المواطنين .