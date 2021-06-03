مدينة قنا الجديدة تقع في الشمال الشرقي من مدينة قنا الأم، على طريق «قنا - سفاجا» بالكيلو 8، عند تقابل محورى التنمية الأساسيين: المحور العرضي المتعامد مع النيل في اتجاه البحر الأحمر (محور قنا ـ سفاجا)، والمحور الطولي الموازى للنيل.

وتعد مدينة قنا الجديدة، واحدة من مدن الجيل الرابع، التي جرى تنفيذها داخل محافظات الصعيد، على مساحة 8971 فدانًا.

وترصد السطور التالية، أبرز المعلومات عن أكبر مدينة ترفيهية بجنوب مصر، بمدينة قنا الجديدة.

5 معلومات عن أكبر مدينة ترفيهية بجنوب مصر في مدينة قنا الجديدة

1- من المنتظر افتتاح أكبر مشروع ترفيهي في جنوب مصر بمدينة قنا الجديدة، قريبا، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 104 ملايين جنيه.

2- يعد مشروع أكبر مدينة ترفيهية بجنوب مصر، انطلاقا من توجيهات الدولة لتشجيع الاستثمار في صعيد مصر.

3- تعد المناطق الترفيهية أحد الركائز الأساسية في جذب السكان، ودفع عجلة التنمية المستدامة بالمدن الجديدة.

4- تشتمل المدينة الترفيهية المتكاملة على: «أكوا بارك أطفال وكبار - حمامات سباحة أوليمبية أطفال وسيدات ورجال - قاعات أفراح - شاليهات فندقية – سينما - مجمع ملاهي إلكترونية - مول تجاري - مجمع كافيهات ومطاعم».

5- تبلغ مساحة المدينة الترفيهية المتكاملة داخل مدينة قنا الجديدة نحو 8700 متر.

يذكر أن مدينة قنا الجديدة، واحدة من المدن الجديدة، التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، ممثلا في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية، من خلال طرح عددا كبيرا من الوحدات السكنية، وقطع الأراضى،داخل المدينة، بمساحات وأسعار مختلفة، من حين لآخر، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير مسكن لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وتم تسليم 538 قطعة أرض إسكان اجتماعي بالمرحلتين التاسعة والعاشرة، و19 قطعة أرض إسكان متميز، بالإضافة إلى إجراء القرعة العلنية لعدد 457 قطعة أرض سكنية «إسكان اجتماعي»، بالمرحلة الـ11، بمساحات تراوحت بين «209 - 276 م2».