أماكن عرض فيلم الخيال العلمي موسى بالسينمات

تصدّر فيلم موسى محرك البحث جوجل بعد طرحه في السينمات الأربعاء الماضي، وذلك بعد تأخير عرضه فترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا في مختلف المحافظات، الفيلم من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، أحمد حاتم، أحمد مالك.

وتدور أحداث الفيلم حول يحيى الذي يجد نفسه وحيدًا دون صديق، ما يجعله يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديق له، وعلى غير المتوقع تنقلب الأمور رأسًا على عقب بعد ذلك.

أماكن عرض فيلم موسى بالسينمات

يتم عرض فيلم موسى في سينما بندر المعادي، سينما صن سيتي، سينما جراند نايل تاور، سينما جلاكسى سينبلكس المعادي، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما بوينت 90، سينما سيني كومفورت، سينما الزمالك، سينما زهران سيتي بارك، سينما مارينا جاردنز مول، سينما توليب، سينما كايرو مول، سينما ديب مول، سينما أمير، سينما كوزموس، سينما الهرم، سينما السراي مول الحدائق، سينما الحرية.

سينما سيتي مول، سينما مدينتي، سينما جلاكسى سينبلكس، سينما سيتي ستارز، سينما بورتو كايرو، سينما نايل سيتي، سينما سان ستيفانو مول، سينما مترو الإسكندرية، سينما جالكسي، سينما داندي مول، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما التحرير.

سينما كايرو فيستفال، سينما أوديون، سينما داون تاون، سينما جولف سيتي، سينما سيني ماكس، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما فوكس مول مصر، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما فوكس سيتي سنتر.

يذكر أنّ فيلم موسى حقق إيرادات 670 ألف جنيه بأول أيام عرضه، وتخطت إيرادات فيلم الإنس والنمس هذا الرقم في نفس اليوم رغم عرضه قبل فيلم موسى بأسبوع، وعلق مخرج الفيلم بيتر ميمي على قلة الدعاية، وأشار عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك لعدم وجود بوسترات في الشوارع أو دعاية على الإنترنت، رغم أن الفيلم فكرته جديدة ومميزة.